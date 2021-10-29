🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 октября, на убывающей Луне нежелательно проявлять активность из-за негативной энергетики дня. Не рекомендуется начинать новые дела и завязывать новые знакомства. День неблагоприятен для разговора с начальством, общения и свиданий. Лучше посвятить время текущим рутинным заботам и домашним делам.

♈ Овен

Овен, старайтесь не принимать все слишком близко к сердцу. Помните: то, что говорят другие, имеет мало общего с вами, и дистанцируйтесь от них. Бывают дни, когда вы должны полностью погрузиться в жизнь, а бывает, что нужно посмотреть на события со стороны. Сейчас именно такие дни.

Космический совет: смотрите на мир позитивнее.

♉ Телец

Телец, не все вопросы следует решать с помощью грубой силы. Нужно изменить подход, перестать полностью подчиняться своему эго начать прислушиваться к окружающим. Вы будете удивлены тем, как быстро все обернется в вашу пользу.

Космический совет: выйдите за пределы своего эго.

♊ Близнецы

Близнецам нужна горстка надежды и капелька оптимизма. Вспомните о людях, которые напоминают вам о радуге за облаками и дают вам мотивацию. Пришло время связаться с ними вашим обычным способом.

Космический совет: смотрите в будущее с надеждой и оптимизмом.

♋ Рак

Раки, прислушайтесь к тому, что вам давно уже говорит ваше сердце и действуйте в соответствии с этим. Не бойтесь, что своими действиями вы кому-то не угодите — вы должны уважать свою правду и делать то, что нужно вам самим.

Космический совет: прислушивайтесь к своему сердцу.

♌ Лев

Лев, применение одних и тех же методов дает вам одни и те же результаты. Выбросьте старые правила и начните внедрять инновации. Это единственный способ вырваться из наезженной колеи. Хорошо то, что на горизонте появляются новые и захватывающие возможности.

Космический совет: пришло время для инноваций.

♍ Дева

Девы, реальность является отражением ваших мыслей. Когда мы верим, что о нас заботятся, несмотря ни на что, наши желания и потребности удовлетворяются. Когда мы полагаем, что мир рухнул, ровно так и происходит. Постарайтесь не строить грустные сценарии будущего в своей голове.

Космический совет: отбросьте страх и начните верить.

♎ Весы

Весы, сегодня вы удивитесь тому, как много энергии и сил будет вас переполнять. Постарайтесь их направить на полезную деятельность. Воплотите в жизнь идеи, которые давно вынашивали в себе. Найдите новые пути решения проблем, которые не давали вам покоя.

Космический совет: пришло время отдаться творческому процессу.

♏ Скорпион

Скорпион, вы были слишком заняты рутиной, чтобы отвлечься на нечто поистине прекрасное. Но не беда, все поправимо! Постарайтесь сегодня не встревать в сомнительные авантюры, а напротив, направьте энергию на созидание. Это может принести большие дивиденды.

Космический совет: вы находитесь там, где должны быть.

♐ Стрелец

Стрельцы, все мы проходим периоды работы и периоды отдыха - и именно божественный баланс между деланием и неделанием каким-то образом удерживает нас на плаву. Сегодня вам рекомендуется больше времени уделить приятным мелочам и порадовать себя.

Космический совет: оставайтесь в потоке.

♑ Козерог

Козероги, вы напрасно думаете, что ваших трудов никто не ценит и не замечает. Если вас не хвалят, это вовсе не означает, что пора сдаваться. Осталось совсем чуть-чуть подождать, и все ваши действия будут оценены по достоинству, возможно, в том числе в денежном эквиваленте.

Космический совет: пришло время отказаться от ложных целей.

♒ Водолей

Водолеи, мы можем получить ровно столько, сколько мы считаем достойным. Чтобы больше получать, начните выше оценивать себя и свои качества. Поверьте, вы никому не сделаете хуже, если начнете любить себя. Напротив, именно в этом случае люди к вам потянутся.

Космический совет: то, что происходит прямо сейчас, - это судьба.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вы поддадитесь любви. Однако если вы будете действовать в одиночку и не слушать партнера, повысится риск оказаться в ловушке. Будьте бдительнее и не бойтесь обращаться за помощью.

Космический совет: позвольте оказать необходимую вам поддержку.

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