🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 октября, Луна во Льве благоприятствует неожиданным начинаниям. Забудьте о рутине и поберегите здоровье!
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 октября, на убывающей Луне нежелательно проявлять активность из-за негативной энергетики дня. Не рекомендуется начинать новые дела и завязывать новые знакомства. День неблагоприятен для разговора с начальством, общения и свиданий. Лучше посвятить время текущим рутинным заботам и домашним делам.
♈ Овен
Овен, старайтесь не принимать все слишком близко к сердцу. Помните: то, что говорят другие, имеет мало общего с вами, и дистанцируйтесь от них. Бывают дни, когда вы должны полностью погрузиться в жизнь, а бывает, что нужно посмотреть на события со стороны. Сейчас именно такие дни.
Космический совет: смотрите на мир позитивнее.
♉ Телец
Телец, не все вопросы следует решать с помощью грубой силы. Нужно изменить подход, перестать полностью подчиняться своему эго начать прислушиваться к окружающим. Вы будете удивлены тем, как быстро все обернется в вашу пользу.
Космический совет: выйдите за пределы своего эго.
♊ Близнецы
Близнецам нужна горстка надежды и капелька оптимизма. Вспомните о людях, которые напоминают вам о радуге за облаками и дают вам мотивацию. Пришло время связаться с ними вашим обычным способом.
Космический совет: смотрите в будущее с надеждой и оптимизмом.
♋ Рак
Раки, прислушайтесь к тому, что вам давно уже говорит ваше сердце и действуйте в соответствии с этим. Не бойтесь, что своими действиями вы кому-то не угодите — вы должны уважать свою правду и делать то, что нужно вам самим.
Космический совет: прислушивайтесь к своему сердцу.
♌ Лев
Лев, применение одних и тех же методов дает вам одни и те же результаты. Выбросьте старые правила и начните внедрять инновации. Это единственный способ вырваться из наезженной колеи. Хорошо то, что на горизонте появляются новые и захватывающие возможности.
Космический совет: пришло время для инноваций.
♍ Дева
Девы, реальность является отражением ваших мыслей. Когда мы верим, что о нас заботятся, несмотря ни на что, наши желания и потребности удовлетворяются. Когда мы полагаем, что мир рухнул, ровно так и происходит. Постарайтесь не строить грустные сценарии будущего в своей голове.
Космический совет: отбросьте страх и начните верить.
♎ Весы
Весы, сегодня вы удивитесь тому, как много энергии и сил будет вас переполнять. Постарайтесь их направить на полезную деятельность. Воплотите в жизнь идеи, которые давно вынашивали в себе. Найдите новые пути решения проблем, которые не давали вам покоя.
Космический совет: пришло время отдаться творческому процессу.
♏ Скорпион
Скорпион, вы были слишком заняты рутиной, чтобы отвлечься на нечто поистине прекрасное. Но не беда, все поправимо! Постарайтесь сегодня не встревать в сомнительные авантюры, а напротив, направьте энергию на созидание. Это может принести большие дивиденды.
Космический совет: вы находитесь там, где должны быть.
♐ Стрелец
Стрельцы, все мы проходим периоды работы и периоды отдыха - и именно божественный баланс между деланием и неделанием каким-то образом удерживает нас на плаву. Сегодня вам рекомендуется больше времени уделить приятным мелочам и порадовать себя.
Космический совет: оставайтесь в потоке.
♑ Козерог
Козероги, вы напрасно думаете, что ваших трудов никто не ценит и не замечает. Если вас не хвалят, это вовсе не означает, что пора сдаваться. Осталось совсем чуть-чуть подождать, и все ваши действия будут оценены по достоинству, возможно, в том числе в денежном эквиваленте.
Космический совет: пришло время отказаться от ложных целей.
♒ Водолей
Водолеи, мы можем получить ровно столько, сколько мы считаем достойным. Чтобы больше получать, начните выше оценивать себя и свои качества. Поверьте, вы никому не сделаете хуже, если начнете любить себя. Напротив, именно в этом случае люди к вам потянутся.
Космический совет: то, что происходит прямо сейчас, - это судьба.
♊ Рыбы
Рыбы, сегодня вы поддадитесь любви. Однако если вы будете действовать в одиночку и не слушать партнера, повысится риск оказаться в ловушке. Будьте бдительнее и не бойтесь обращаться за помощью.
Космический совет: позвольте оказать необходимую вам поддержку.
Ранее 5-tv.ru публиковал астрономический прогноз на ноябрь 2021 года.
Читайте также
87%
0.71 81.84
0.81
Нашли ошибку?