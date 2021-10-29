Как по дате рождения рассчитать взлеты и падения в своей жизни

Несложные нумерологические расчеты помогут узнать, когда астрологические прогнозы будут сбываться с наибольшей вероятностью, и в какие периоды жизни произойдут позитивные либо негативные изменения.

Составляем график жизни

Возьмем для примера дату рождения 23.06.1969. Сначала умножаем день и месяц 23×6=138, а затем полученное число умножаем на год: 138×1969=271 722.

Для построения графика жизни на основе этих цифр рисуем на бумаге две оси координат: на вертикальной должно быть десять делений — от единицы до десятки по нарастающей, на горизонтальной — шесть делений, означающих десятилетия жизни.

Отсчет лет начинается с десяти в точке пересечения осей, каждое деление прибавляет по десять лет, и так до 70. Каждая цифра из полученного при умножении результата — 271 722 — относится к определенному десятилетию, начиная со второго. То есть, второе десятилетие — 2, третье — 7, четвертое — 1, пятое — 7, шестое — 2 и седьмое — 2.

Наносим точки, соединяем их линией и получаем график жизни человека. По такому принципу можно высчитать график для любой даты рождения.

Как трактовать результат

Из приведенного примера видно, что в жизни человека будет три поворота: с 20 до 30 резкий скачок с двух сразу до семи — очень высокий рост. Однако в период с 30 до 40 лет происходит такое же резкое падение. Затем, после 40, в жизни снова начинается подъем, а в 60-70 лет жизненные силы снова опускаются.

Нужно учитывать, что приведенный график не дает точный прогноз, а лишь помогает сориентироваться. В данном случае, например, в период с 20 до 30 можно начинать крупные проекты, это отличное время для самореализации. Неудачи в этот период если и будут, то быстро померкнут на фоне успеха.

О чем говорит ноль в графике

Ноль в графике означает точку перехода в новое качество и усиливает тенденцию числа, которое идет перед ним.

после единицы — усиление напора и целеустремленности;

после двойки — пассивно и мечтательное состояние на долгие годы;

после тройки — рост жизнелюбия и вдохновения;

после четверки — проявление консервативности и чрезмерного упрямства;

после пятерки — повышение энергетики

после шестерки — увеличение качества общения, возможность обрести известность и признание;

после семерки — увеличивает возможность интеллектуального роста;

после восьмерки — рост авторитета и власти

после девятки — удачливость и возможность реализовать способности.

Если в графике жизни при подсчете образуются не шесть, а пять или четыре цифры, это означает, что далее слишком резких тенденций не будет. Просто добавьте к последней цифре ноль и проанализируйте, пишет сайт Лиза.

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