Как определить свое будущее по дате рождения и имени

Имя и дата рождения человека могут многое рассказать о его будущем, утверждают астрологи. Чтобы узнать, что ждет вас впереди, достаточно произвести несложные нумерологические расчеты.

Расчет периодичности и числа судьбы

Сначала рассчитываем периодичность (шаг) и число судьбы. Периодичность высчитывается по имени человека, а число судьбы — по дате рождения.

Рассчитать периодичность можно по специальной таблице, где каждой букве соответствует число. Возьмем для примера имя Алексей: букве «А» соответствует число 1, букве «Л» — число 4 и так далее.

Складываем все числа: 1+4+6+3+1+6+2=23. Цифры полученного числа снова складываем, чтобы получить простое число от 1 до 9: 2+3=5. Это и есть искомая периодичность. Она означает, что судьбоносные события в жизни человека могут происходить через каждые пять лет. Соответственно, самой изменчивой и богатой на события жизнью могут похвастаться люди с периодичностью 1, а самой стабильной — с периодичностью 9.

Так же просто рассчитываем число судьбы. Для этого берем дату рождения, к примеру, 3 ноября 1986 года, и складываем все числа вместе: 3+1+1+1+9+8+6=28. Далее опять складываем до получения простого числа: 2+8=10; 1+0=1. Полученная единица и есть число судьбы.

Расшифровка чисел судьбы

Единица. Людям с числом судьбы 1 в жизни предстоит узнать много интересного, обзавестись множеством новых знакомств и испытать море эмоций. Эти люди легко учатся и усваивают информацию, поэтому легко подстраиваются под растущую динамику мира. В начале или середине важного периода им следует ждать спокойствия, а ближе к концу — перемен и ярких эмоций.

Двойка. Число 2 означает, что человеку необходимы в жизни периоды уединения. Такие люди перенасыщаются энергией мира, что приводит их к появлению негативных мыслей и страхов. Будущее этих людей зависит от умения абстрагироваться от мнения окружающих. В важные годы им нужно тщательнее прислушиваться к внутреннему голосу.

Тройка. Если человек с числом судьбы 3 находится в начале нового жизненного периода, то в скором будущем его ожидают новые цели и смена курса. Ближе к концу каждого отрезка повышается вероятность достижения целей и удачного знакомства. Изменения на стыке периодов почти всегда позитивны и дают понять, чего человек хочет от жизни в дальнейшем.

Четверка. Число 4 помогает настраиваться на нужную волну и решать проблемы. Они копятся некоторое время, а потом Вселенная обнуляет их. Те проблемы, которые при этом остаются, переосмысливаются, теряют важность и не оставляют негатива на прошлом и будущем. Поэтому, чем ниже у человека число периодичности, тем лучше.

Пятерка. Если у человека с числом судьбы 5 периодичность равняется, к примеру, двум годам, это означает, что каждые два года в его жизни будут обостряться проблемы. Их цель — указать человеку на что-то важное. Как правило, это неурядицы философского характера, и человеку нужно подумать, что они означают, и понять, как улучшить свою жизнь.

Шестерка. Число судьбы 6 означает, что в будущем человека ожидает финансовая удача. Таким людям с периодичностью от одного года до девяти лет удается находить новые источники дохода, успешно исправлять ошибки, находить новых партнеров и друзей. К примеру, если ваша периодичность равна трем годам, то через каждый такой отрезок времени вы можете смело менять работу, если текущая не устраивает.

Семерка. Людям с числом судьбы 7 в течение каждого периода обязательно улыбается большая удача. Например, это может быть встреча с человеком, который избавит вас от важной проблемы. Причем это может быть человек из вашего окружения, но пока вы об этом не знаете. Эксперты советуют заводить больше знакомств и сохранять отношения с людьми.

Восьмерка. Число судьбы 8 — еще одно с материальной основой. Людям с этим числом рекомендуется в каждый период покупать нечто крупное и важное, например, квартиру, машину или долю в бизнесе. Если период равен 1, то стоимость важной покупки можно снизить. В любом случае этих людей ждет хорошее будущее в финансовом отношении.

Девятка. Число судьбы 9 означает, что каждый важный год для человека является годом развязывания кармических узлов, улучшения настроения и формирования новых жизненных целей. Для счастливого будущего желательно совершать добрые поступки в отношении близких и друзей, и тогда в начале каждого периода добро будет возвращаться в троекратном размере, пишет Волковыск.BY.

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