Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Прибавка к пенсии, возобновление авиасообщение с рядом стран, нерабочие дни — последний месяц осени ознаменуется большим количеством нововведений.

В ноябре вступает в силу ряд изменений, которые повлияют на жизнь россиян. Начнется месяц с нерабочих дней, которые официально продолжатся до 7 ноября. Однако регионы могут продлить их в зависимости от ситуации.

С первого числа представители малого и среднего бизнеса, которые пострадали от введения ограничений, могут подать заявление на получение компенсации. Они могут рассчитывать на грант в виде одного Минимального размера оплаты труда на каждого работника компании. Поступать деньги начнут с 15 ноября.

Ждет прибавка и пенсионеров. Люди старше 80 лет с начала месяца будут получать двойной размер страховой выплаты по старости — это примерно 12 тысяч рублей. Кроме этого по единовременную выплату в 50 тысяч получат защитники блокадного Ленинграда.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, со следующего месяца возобновится авиасообщение с рядом стран, среди которых Тунис, Швеция, Норвегия, Финляндия и Арабские Эмираты. Для кого нерабочие дни стали действительно нерабочими, а кто эти вынужденные каникулы проводит с пользой для дела, решили разобраться журналисты Аргументов и Фактов.