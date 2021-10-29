Накаркала: ТОП-3 знаков зодиака, чьи слова сбываются

Астрологи утверждают, что способность предвидеть события объясняется влиянием небесных тел на человека, при этом дар пророчества может проявиться либо неожиданно, либо может стать неотъемлемой частью вашей жизни. И слова «Опять накаркал (а)!» в ваш адрес будут совершенно оправданы, особенно если речь идет о трех самых сильных знаках-пророках.

1 место — Дева

Родившихся под знаком Дев иногда считают странными, что окутывает их личность дополнительным магическим ореолом. Они способны тонко чувствовать не только близких им людей, но и совершенно незнакомых. Вещие сны часто приходят к ним. Девы славятся даром предсказывать события. Им часто приходится доказывать свою правоту, в которую поначалу никто не верит, а впоследствии удивляется, насколько точно было все предсказано.

Дар Дев можно разложить по полочкам. Формула провидения складывается из мощнейшей интуиции, аналитического ума и наблюдательности, способности разглядеть малейшие детали. Картина будущего формируется после совмещения всех имеющихся данных. И уж будьте уверены, если Дева говорит, что она «вангует» по поводу события, то так оно и случится: пазл-то уже давно сложился в ее светлой голове.

Поэтому стоит прислушаться к ее советам и не игнорировать попытки предостеречь вас от неприятностей. Представители земного знака могут стать лечить душу, выслушивая ваши откровения. Звезды считают, что из Дев получились бы поразительные провидцы.

2 место — Скорпион

Также «третьим глазом» обладают Скорпионы, их отличительная способность — не только предвидеть будущее, но и менять ход его событий. Этот знак зодиака нередко пользуется уникальным даром, но больше в эгоистических целях, направляя его для усовершенствования собственной жизни.

Способны разглядеть знаки судьбы и правильно их истолковать. Очень часто шутка, сказанная Скорпионом, тут же сбывается. Стоит отметить, что не всегда их высказывания доброжелательны и безобидны, особенно если их враги попробуют повлиять на них или вмешиваться в личную жизнь.

Секрет предвидения заключается в том, что представители этого знака детально изучают то, что их заинтересовало, запоминают нужные факты и отрабатывают умения. Добавим мастерство читать мысли окружающих и вуаля, экстрасенс готов. Если Скорпионы серьезно решать заняться развитием своих способностей, то из них получатся сильные ясновидящие.

3 место — Рыбы

Часто Рыбка кажется витающей в облаках: такое впечатление складывается из-за ее фантастических, кажущихся надуманными историй, которые она рассказывает. Но, о ужас или счастье, некоторые из них оказываются былью.

Невероятная интуиция позволяет этому знаку зодиака уходить с места, где может случиться беда, а также отводить других людей от возможной опасности. Они часто видят вещие сны, если Рыбы еще и научатся трактовать знаки свыше, то цены им не будет. Правда, придется приложить усилия: нелегко стронуть с уютного диванчика неконфликтных Рыбок, они так не любят острые углы по жизни и негативных людей, что просто избегают их.

Свои способности водный знак часто использует в быту: не всем же становиться пророками. Однако некоторые Рыбы, обладающие даром провидения, становятся тонко чувствующими экстрасенсами.

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