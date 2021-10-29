Гоген Солнцев пожелал теще смерти после госпитализации жены прямо со свадьбы

Свадьба Гогена Солнцева закончилась госпитализацией его новоиспеченной жены Полины Терешкович. Во время празднования на пару напала экс-возлюбленная шоумена Лидия Алифиренко. В ходе потасовки разъяренная женщина якобы облила Полину соляной кислотой. Сам Солнцев не пострадал, а новоиспеченная супруга получила химические ожоги и была экстренно в больницу. Об этом рассказал сам жених в беседе с MK.RU.

«Я мечтаю сейчас только об одном: чтобы мать моей жены сдохла. Это она подослала к нам в ресторан свою подругу. И та плеснула в лицо Полине эту адскую смесь», — высказался Гоген.

По словам супруга, химическая смесь попала только на область подбородка. Никаких хирургических вмешательств, в том числе пластических операций, скорее всего, не потребуется.

Само празднование прошло достаточно скромно, поэтому многие гости были озадачены и возмущены тем, что такое распиаренное торжество оказалось настолько бюджетным. В частности, певица Милена Дейнега оценила бюджет свадьбы в 500 тысяч рублей, а платье невесты назвала дешевкой с московского рынка стоимостью в три тысячи рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о новой избраннице Гогена Солнцева.