Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в третий раз стали родителями

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Мадлена Гришина
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У футболиста Тарасова и его жены родился долгожданный сын

Фото, видео: Instagram @tarasov23

Радостью знаменитости поделились тут же в социальной сети.

Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко стали многодетными родителями. Тарасов все время находился рядом и поддерживал жену. Хотя еще вчера заявлял, что не поедет в роддом, пока Костенко не вернет фамилию и не подпишется на него в Instagram.

Причину такого поведения девушка объяснила желанием наглядно показать, как можно с легкостью управлять общественным мнением. Однако поклонники уверены, в звездной семье происходит что-то неладное. Возможно, новорожденному удастся сплотить супругов.

«Я сейчас на эмоциях. Потом выложу текст. Да, кстати, 52 сантиметра, 3200. Алексей, добро пожаловать!» — завил в сторис футболист.

Instagram @tarasov23

Ранее 5-tv писал ранее, физиогномист оценила шансы Тарасова и Костенко на расставание.

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