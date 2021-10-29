Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в третий раз стали родителями

Радостью знаменитости поделились тут же в социальной сети.

Дмитрий Тарасов и его жена Анастасия Костенко стали многодетными родителями. Тарасов все время находился рядом и поддерживал жену. Хотя еще вчера заявлял, что не поедет в роддом, пока Костенко не вернет фамилию и не подпишется на него в Instagram.

Причину такого поведения девушка объяснила желанием наглядно показать, как можно с легкостью управлять общественным мнением. Однако поклонники уверены, в звездной семье происходит что-то неладное. Возможно, новорожденному удастся сплотить супругов.

«Я сейчас на эмоциях. Потом выложу текст. Да, кстати, 52 сантиметра, 3200. Алексей, добро пожаловать!» — завил в сторис футболист.

Instagram @tarasov23

Ранее 5-tv писал ранее, физиогномист оценила шансы Тарасова и Костенко на расставание.