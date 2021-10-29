В Москве найдена мертвой первая жена легендарного «Портоса» Смирнитского

В Москве найдена мертвой первая жена легендарного «Портоса» Валентина Смирнитского актриса Людмила Пашкова. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, женщину нашел на полу без сознания ее сын, когда вернулся домой после дачи. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть Пашковой.

Некоторое время назад она перенесла операцию и чувствовала себя плохо. Причины и точное время смерти установит судмедэкспертиза.

Людмила Пашкова родилась в актерской семье. Окончила театральное училище имени Щукина.