В Москве найдена мертвой первая жена легендарного «Портоса» Смирнитского

|
Светлана Шевченко
2 173

Некоторое время назад она перенесла операцию и чувствовала себя плохо.

В Москве найдена мертвой первая жена легендарного «Портоса» Смирнитского

Фото: maly.ru

В Москве найдена мертвой первая жена легендарного «Портоса» Валентина Смирнитского актриса Людмила Пашкова. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, женщину нашел на полу без сознания ее сын, когда вернулся домой после дачи. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть Пашковой.

Некоторое время назад она перенесла операцию и чувствовала себя плохо. Причины и точное время смерти установит судмедэкспертиза.

Людмила Пашкова родилась в актерской семье. Окончила театральное училище имени Щукина.

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
70.52
0.71 82.29
0.45
Любовь каких знаков Зодиака будет длиться вечно

Последние новости

17:47
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко в третий раз стали родителями
17:40
Илон Маск задумал создать университет с похабным названием
17:31
Машину ДПС разорвало пополам после столкновения с BMW в Липецке — видео
17:25
Генпрокурор РФ рассказал, кто чаще всего становится жертвой торговли людьми
17:21
В G20 заявили о намерении вакцинировать все население Земли от COVID-19
17:17
Российские гимнастки выиграли медальный зачет ЧМ

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября для всех знаков зодиака
Как по дате рождения рассчитать взлеты и падения в своей жизни
Премия Topical Style Awards 2021: У кого из звезд есть чувство стиля?
Как определить свое будущее по дате рождения и имени

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака