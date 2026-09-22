Названа дата прощания с умершим актером Тимофеем Уховым

Актера Тимофея Ухова, ушедшего из жизни в 54 года, кремируют. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства сообщил, что кремация пройдет 24 сентября в Митинском крематории, прощание начнется в 11:30.

Тимофей Ухов, известный по ролям в сериалах «Глухарь» и «Не родись красивой» умер 21 сентября в Москве. Причину смерти назвала его коллега. По ее словам, актер до этого тяжело болел — он перенес сердечный приступ, после чего продолжительное время находился в больнице.

За свою карьеру Ухов принял участие в 93 проектах — снимался в кино с 2002 года. Мужчина также успел выступить режиссером пяти фильмов, был мастером спорта по боксу и имел первый мужской разряд по футболу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка России Екатерина Дронова скончалась на 69-м году жизни. О смерти актрисы 21 сентября сообщили в Молодежном театре на Фонтанке, где она служила много лет.

Дронова родилась 1 ноября 1957 года и получила театральное образование в Театральном училище имени Щукина. После выпуска она работала в «Молодом театре» при Ленконцерте.

В 1989 году актриса вошла в труппу Молодежного театра на Фонтанке вместе с режиссером Семеном Спиваком. За годы работы она стала одной из заметных артисток коллектива, сыграв в постановках, многие из которых вошли в репертуар театра.

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