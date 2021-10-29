В МИД ответили на захват в плен 37 россиян бойцами ВСУ в Донбассе

Россия будет делать все возможное для защиты прав своих граждан в Донбассе, в том числе тех, кто удерживается в плену. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отреагировав на сообщение СМИ о том, что Вооруженными силами Украины удерживаются в селе Старомарьевка 37 россиян.

По ее словам, ситуация в населенном пункте сложная. Военнослужащие ВСУ для проведения «фильтрационных мероприятий» не дают местным жителям выходить из домов якобы для проверки паспортного режима.

«Будем делать все возможное для защиты прав и интересов граждан России, где бы они ни находились, в том числе в Донбассе», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД.

Наиболее жестко «мероприятия» в Старомарьевке, по ее словам, проводились в начале недели. У граждан с паспортами РФ и ДНР изымали документы, а их владельцев подвергали насильственным действиям.

Как пишет URA.RU, в МИД РФ отметили, что продолжают следить за развитием событий и призвали участников «нормандского формата» и ОБСЕ побудить Украину к прекращению насильственных действий против местных жителей.

Как писал 5-tv.ru, ранее украинские военные заявили, что не хотят воевать в Донбассе. Видеообращение солдаты записали после отступления из села Старомарьевка, где оказались в окружении.