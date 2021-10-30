Что делать, кто виноват: ТОП-3 знаков зодиака, которые всегда в себе сомневаются

Почему человек сомневается в себе? Не надо бежать к психологу, чтобы понять, что причина кроется в отсутствии уверенности в себе и собственных силах. Постоянно все подвергать сомнению может в определенных ситуациях оказаться проигрышным качеством. С другой стороны, привычка принижать свои способности может подразумевать излишнюю чувствительность к происходящему и склонность много думать и анализировать, указывая на повышенный уровень эмоционального интеллекта. А значит, есть потенциал для того, чтобы лучше понимать поступки и отношения других людей, сопереживая им. Итак, на пьедестале — тройка самых-самых… неуверенных знаков зодиака.

Близнецы

Склонность колебаться при принятии решений астрологи объясняют двойственностью натуры этого знака зодиака. Одна часть отвечает за улыбчивость и дружелюбие, вторая — за застенчивость и даже некоторую замкнутость. Первая модель поведения отлично котируется в обществе, а вот вторую, со всеми страхами и сомнениями, Близнецам часто приходится маскировать. И астрологи уверены, что на самом деле представители этого знака зодиака с более хрупкой душой, чем кажутся на первый взгляд. К сожалению, в реальности эта «слабость» часто мешает им отважиться на принятие важных жизненных решений.

Девы

На втором месте разместились Девы, прирожденные тонкие аналитики. Несмотря на то, что они постоянно о чем-то размышляют, и кажется, что они чем-то озабочены, Девы способны окружить своих близких теплотой и заботой, став надежной опорой семьи. Однако, этот земной знак склонен все подвергать сомнению в силу излишней рациональности. Перфекционизм Дев на самом деле является ловушкой для них самих: из-за стремления все делать идеально они не всегда способны понять, насколько далеко заходит их воображение и поэтому упускают находящиеся рядом реальные возможности. Чтобы победить эту «червоточину», Девам достаточно призвать на помощь неплохо развитую у них интуицию, и тогда, заглушив на время постоянную неуверенность, они смогут добиться настоящих высот.

Рыбы

Замыкает беспокойную троицу чувствительная Рыбка, астрологи их даже иногда называют эмоциональными губками, впитывающими чувства и переживания. Тонкие и восприимчивые натуры, так же, как и другой двойственный знак Близнецы, Рыбы стремятся скрывать свои раны и глубину своей сущности. По этой причине окружающие часто принимают их эмоциональную защитную маску за высокомерие, самонадеянность, а иногда даже эгоистичность. У них невероятная способность сочувствовать и сопереживать, но им сложно остановиться и не удариться в самокритику, когда дело касается их самих. Только поняв и осознав свои постоянные страхи и сомнения, Рыбы смогут пуститься в свободное плавание в океане эмоций и страстей.

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