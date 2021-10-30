Как знакам зодиака поймать удачу за хвост пока влавствует Марс в Скорпионе

С 30 октября планета Марс переходит из Весов в знак Скорпиона, где может раскрыться во всей своей полноте и продемонстрировать присущую ему силу. Это означает, что наступает время для решительных действий. О том, как не упустить благоприятный момент для положительных изменений в своей судьбе, рассказала астролог Лилия Любимова.

Огненная планета переходит в Скорпионе 30 октября и будет оставаться в таком положении вплоть до 12 декабря. Как лучше действовать в этот период, по мнению астролога, чтобы в делах вам сопутствовала удача?

Проявляйте решительность и инициативу

Пока Марс находился в знаке Весы, от вас требовалось проявлять чудеса сговорчивости, умение находить компромиссы и учитывать мнение других людей, дабы избежать серьезных конфликтов. Сейчас наступает звездный час, чтобы проявить свою активность и напористость в достижении поставленных целей

Займитесь спортом и делами, требующими силы и выносливости

Найдите применение своей физической силе, прокачайте тело и укрепите дух. Не хотите заниматься в душном спортзале — отправляйтесь на пробежку в парк, делайте упражнения на свежем воздухе. Но важно соблюдать во всем меру, если перестараетесь — велик риск получить травмы, так как много напряженных аспектов.

Работайте с коллективами, большим количеством людей

Не останавливайте общение. Совместная продуктивная деятельность обязательно принесет свои плоды. Взаимодействуйте удаленно, генерируйте идеи, и тогда коллективная энергия позволит вам реализовать свои задачи.

Не бойтесь конкуренции

Марс в Скорпионе наделяет вас силой и будит дух к соревнованиям. Не противьтесь этому. Проявляйте себя, покажите свои самые лучшие качества и боритесь. Без сомнения, вы выйдете победителем.

Сосредоточьтесь на карьерных амбициях

Подумайте о том, как найти применение захлестнувшей вас энергетической волне в плане работы. Самое время брать новые высоты в карьере, Скорпион это поддерживает. Тем более, что с 6 ноября Меркурий присоединится к Марсу и еще больше усилит скорпионью. Если же в этот период сидеть без дела, возрастает риск конфликтных ситуаций с близкими.

Помогайте другим

Когда вы чувствуете свою силу и уверенность, обратите внимание на тех, кто нуждается в вашей поддержке. Окажите конкретную помощь и вам будут благодарны.

Предостережение от астролога

Положение Марса в Скорпионе повышает нашу жесткость и бескомпромиссность. Поэтому в указанный период постарайтесь контролировать свои эмоции. Не давайте агрессии и вспышкам ревности захлестнуть вас и тогда удастся не только достичь высоких результатов, но и сохранить мир и гармонию в отношениях с близкими.

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По мнению астролога, удачнее всего этот период будет для тех, чей собственный Марс находится в Раке, Скорпионе, Рыбах. Чуть сложнее придется тем, чей Марс попал в знаки: Лев, Водолей, Телец.

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