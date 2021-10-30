Мемориал за 10 миллионов как оправдание предательства: как живет вдовец Глаголевой

После ранней смерти актрисы в адрес ее второго мужа было немало критики.

Актриса Вера Глаголева умерла четыре года назад. Ее старшие дочери часто попадают в поле зрения прессы, а вот второй муж артистки миллионер Кирилл Шубский ведет закрытый образ жизни.

Бизнесмен и актриса познакомились в Одессе в 1991 году. После развода с первым мужем Родионом Нахапетовым, Глаголева много работала и воспитывала двух дочерей. На кинофестивале «Золотой Дюк», который в итоге свел ее с Шубским, актриса искала финансирование для нового фильма. Бизнесмен отказал Глаголевой, но забыть актрису не смог и вскоре между ними начался роман.

Дочери актрисы приняли нового избранника мамы хорошо и вскоре они поженились. В 1993 году родилась их общая дочь Анастасия. Казалось, у них идеальный брак, однако за внешним благополучием скрывалась семейная драма.

РИА / Екатерина Чеснокова, Евгения Новоженина

Появились слухи, что бизнесмен завел роман на стороне и у него есть внебрачный ребенок. Несмотря на попытки Шубского скрыть подробности своей личной жизни, информация о его отношениях с гимнасткой Светланой Хоркиной и рождении их общего сына стала достоянием общественности.

Актриса не стала устраивать скандал и решила дать мужу второй шанс. В итоге Хоркина вышла замуж и сына бизнесмена воспитывал ее новый супруг. Сам Шубский мальчика не признал.

Бизнесмен остался в семье, однако его поступок актриса, возможно, и попыталась забыть, однако ее здоровье было непоправимо подорвано. По словам близкого друга Глаголевой Акима Салбиева, именно измены мужей, боль от предательства близких людей стали причиной прогрессирующего смертельного заболевания актрисы.

В последние годы жизни актриса вела изнурительную борьбу с онкологическим заболеванием, но в итоге болезнь победила.

После смерти жены Шубский не стал завсегдатаем популярных ток-шоу. Он практически не рассказывает ни о своей жизни, ни о знаменитой жене и ведет тихую, размеренную жизнь, занимается бизнесом.

Спустя два года после смерти Глаголевой, вдовец установил на ее могиле целый архитектурный комплекс с беседкой, дорожками и специальным освещением. Эксперты оценили стоимость композиции на сумму около 10 миллионов рублей.

Дочь от Глаголевой Анастасия, которая вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина, подарила отцу двух внуков, с которыми Шубский старается проводить как можно больше времени. Его роман с Хоркиной остался в прошлом, но он поддерживает отношения с их общим сыном.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что стало с сыном Светланы Хоркиной от мужа Веры Глаголевой.