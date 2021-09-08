Светлана Хоркина рассказала, что стало с ее сыном от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина после ухода из большого спорта редко дает интервью и говорит о личной жизни. Она не из тех, кто пиарится на проблемах. Между тем, поклонники давно интересуются, что стало с сыном знаменитой гимнастки, рожденным от супруга актрисы Веры Глаголевой — бизнесмена Кирилла Шубского. В эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» спортсменка впервые решилась затронуть эту тему.

Старший сын Хоркиной — Святослав — появился на свет в 2005 году в США. Гимнастка никому не называла имени отца мальчика, потому ходило немало слухов. Существовала версия, что Светлана забеременела от актера Левана Учанейшвили. Однако вскоре выяснилось, что за глазами у Глаголевой звезда тайно встречалась с Шубским.

Хоркина как-то призналась, что и подумать не могла, что кавалер женат. Она надеялась обрести семью, но все мечты и планы рухнули в одночасье. Узнав об интересном положении любовницы, бизнесмен повел себя отнюдь не галантно. Он стал обещать звезде, что вот-вот уйдет от Глаголевой. Но этого не произошло.

Спортсменка тяжело переживала разрыв с Шубским, но делать аборт даже не планировала.

Instagram @khorkinasvetlana, ТАСС /Красильников Станислав

Через некоторое время она повстречала влиятельного человека, с которым обрела истинное счастье и забыла обо всех проблемах, — военнослужащего Олега Кочнева. Мужчина хорошо принял Святослава, воспитывал, как родного. В 2019 году супругу Хоркина подарила ему сына Ивана.

«Младший занимает все мое место в голове. А старшему уже 16. Он уже на выданье, ведь в 10-й класс перешел, думаем, куда будет поступать. Раньше сын говорил, что гуманитарий, а сейчас его интересует физика», — заявила в эфире YouTube-шоу Светлана Хоркина.

Известно, что Святослав, как и его звездная мама очень увлечен спортом. У него есть коричневый пояс по тхэквондо. Кроме того, он занимается баскетболом. Мальчик вырос в полной гармонии, ведь его воспитывала не только нежная, заботливая Светлана, но и ответственный, серьезный мужчина, способный привить все необходимые жизненные навыки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как гимнастка Светлана Хоркина могла быть косвенно причастна к смерти Веры Глаголевой.