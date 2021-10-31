Предсказание Шукшина сбывается? У вдовы режиссера украли все сбережения

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что некие недоброжелатели целенаправленно сводят ее с ума или в могилу, и от этого не хочется жить.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина сообщила, что мошенники списали с ее счетов почти полмиллиона рублей. По словам народной артистки РСФСР, это были все ее сбережения. В свои 83 года из-за больных ног звезда нечасто выходит из дома, в последнее время она почти не совершала покупок, не посещала магазины и банки, а продукты ей привозили близкие.

Единственный раз банковская карта Федосеевой-Шукшиной оказалась в руках другого человека — Месяц назад она просила подругу Татьяну снять с нее 20 тысяч рублей на еду. Та исполнила просьбу и карту вернула.

«Оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения. Дочь Оля сходила в банк по моей просьбе и принесла выписку — в какие даты какие суммы снимались», — рассказала актриса NEWS.ru.

Загадочное исчезновение сбережений — не единственная странность последних месяцев. Под конец сентября после своего дня рождения артистка обнаружила пропажу двух бриллиантовых колец, одно и них в день свадьбы ей подарил Бари Алибасов. Среди гостей праздника вновь была Татьяна. После обращения в полицию «алибасовское» украшение вдруг появилось на видном месте — Федосеева-Шукшина уверена, что его подбросили воры.

Кто испытывает пожилую актрису, непонятно. Разобраться, кто в ее окружении друг, а кто враг, она никак не может. И это огорчает женщину намного больше, чем разорение.

«Меня как будто целенаправленно сводят с ума или в могилу. Всю жизнь я была убеждена, что очень хорошо разбираюсь в людях. Но на старости лет вдруг выясняется обратное. От одной этой мысли мне хочется лечь и умереть», — говорит она.

Преклонные годы Лидии Федосеевой-Шукшиной наполнены драмой и скандалами. После смерти второго мужа — режиссера Василия Шукшина — их дочери начали делить наследство мастера, да все публично, в прямых эфирах десятка ток-шоу. Родственницы столько раз оскорбительно ссорились и мирились, что уже и не счесть.

Пятый муж актрисы — продюсер Бари Алибасов — устроил не менее громкое шоу из их отношений. Брак был недолгим, а вот раздел имущества затянулся. Вечная битва за имущество, деньги, квадратные метры измотала Федосееву-Шукшину и заставила думать о скорой смерти. Будто сбывается пророчество Василия Шукшина…

«Эпоха великого наступления мещан. И в первых рядах этой страшной армии — женщины. Это грустно, но так».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, дочь пострадавшей, актриса и телеведущая Мария Шукшина раскрыла гонорары звезд за участие в ток-шоу.