Актриса Шукшина раскрыла гонорары звезд за участие в ток-шоу

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Анна Павлова
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По словам заслуженной артистки России, никто из российских знаменитостей не ходит на телешоу бесплатно.

Актриса Шукшина раскрыла гонорары звезд за участие в ток-шоу

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса и телеведущая Мария Шукшина резко раскритиковала звезд шоу-бизнеса, которые регулярно выступают гостями ток-шоу на телевидении. По словам артистки, общество давно поразил «вирус бескультурья», который, в частности, насаждается зрителям через голубые экраны. Актриса назвала участников подобных шоу «слабыми», поскольку их легко купить. Кроме того, она озвучила кругленькую сумму, за которую звезды приходят в студии и делают сенсационные заявления.

«За это же платят огромные деньги. Одна съемка стоит два миллиона рублей! Я прекрасно знаю, насколько там большие деньги. И это искушение», — заявила Шукшина в интервью телеканалу «Царьград».

Актриса добавила, что ни в чем не винит тех, кто приходит в ток-шоу за деньги. Она считает, что сегодня не так много людей с «духовным стержнем». Из-за своей слабости многие готовы участвовать в телепередачах, демонстрируя тем самым, за какую цену готовы продаться.

В последнее время Шукшина все чаще говорит о «вирусе бескультурья», который, по ее мнению, поразил общественность. Снижение духовно-нравственных ценностей приведет социум к самоуничтожению, считает актриса.

Судя по всему, эта тема болезненна и для самой Шукшиной. Она признавалась, что влияние этого вируса сказалось и на ее семье, поскольку судьба и личность ее отца — режиссера Василия Шукшина — до сих пор обсуждаются в разных ток-шоу, и зачастую не в самом благопристойном виде. Она назвала ложью и клеветой разговоры, которые ведутся за спиной у семьи.

Как ранее писал 5-tv.ru, Мария Шукшина призвала запретить новую передачу Анастасии Ивлеевой. По ее мнению, проект блогера опасен для детей.

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