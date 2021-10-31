Никаких улучшений: врачи не дают позитивных прогнозов по состоянию Гаркалина

Госпитализированный с коронавирусом актер по-прежнему в реанимации, из-за колоссальной медикаментозной нагрузки у него отказывает сердце.

Врачи не наблюдают даже незначительных улучшений в состоянии госпитализированного с коронавирусом народного артиста РФ Валерия Гаркалина. Медики опасаются обнадеживать близких прогнозами, так как не надеются, вероятно, на позитивную динамику. Актер по-прежнему находится в отделении реанимации.

67-летний Гаркалин пребывает в крайне тяжелом состоянии, на фоне инфекции у него развились тромбоз вен и сепсис, отказывает сердце. Организм не выдерживает медикаментозной нагрузки — чтобы поддерживать его жизнь, доктора пускают в ход сильнодействующие препараты.

По данным 5-tv.ru, для стимуляции работы сердечной мышцы Гаркалину назначили норадреналин. Давление артиста периодически падает до критической отметки. Чтобы придать организму сил для борьбы с развившимся сепсисом, народному артисту делают переливание крови.

По официальным данным, Валерий Гаркалин попал в больницу с обширным поражением легких в начале октября. Его погрузили в состояние медикаментозной комы, перевели на искусственную вентиляцию легких. После краткосрочного улучшения проблемы с дыханием усугубились, и кровь актера решили насыщать кислородом через аппарат ЭКМО.

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