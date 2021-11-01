🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 ноября, убывающая Луна в знаке Девы будет благоволить тем, кто способен уловить течение энергий и просто плыть по течению. Для многих этого будет достаточно, чтобы достичь успеха. В целом, звезды обещают представителям разных знаков зодиака хороший день.

♈ Овен

Овны, вам кажется, будто вы попали в ситуацию, в которой вынуждены защищаться. В результате вы не желаете слушать и слышать то, что хочет сказать другой человек. Ваше упрямство и превентивные нападения только загонят вас в тупик. А вот открытость и готовность к диалогу поможет вам найти мирное решение.

Космический совет: настройтесь на серьезный разговор и будьте готовы выслушать, а не переспорить собеседника.

♉ Телец

Для вас настало время радости, смеха и праздника, Тельцы. Вы или кто-то из ваших близких, возможно, скоро свяжете себя узами брака. Некоторые из вас станут подружкой невесты или шафером. Дела на профессиональном фронте тоже выглядят хорошо! Звезды указывают, что удача повернулась к вам лицом.

Космический совет: Вселенная решила наладить вашу жизнь. Не мешайте ей, просто плывите по течению.

♊ Близнецы

В мире, который постоянно обременяет нас обязанностями и ответственностью, очень сложно уделить время заботе о себе. Однако вам нужно сделать именно это, Близнецы. Примите ванну с пеной, сходите на шопинг или в кино – сделаете то, что поможет вам почувствовать себя отдохнувшим.

Космический совет: уделите сегодня время заботе о себе.

♋ Рак

У всех нас есть мечта о жизни, которую мы хотим прожить. Многие даже прикладывают усилия для воплощения мечты в реальность. Однако стоит делам пойти не по намеченному плану, мы расстраиваемся и нередко опускаем руки. Сегодня звезды призывают вас не мириться с обстоятельствами. Будьте настойчивыми в достижении своей цели.

Космический совет: ваша мечта стоит того, чтобы за нее бороться. Не опускайте руки из-за обстоятельств.

♌ Лев

Вы можете либо бесконечно жаловаться на то, что у вас ничего не получается, и поэтому от всего отказываться, либо взять на себя ответственность и начать менять мир. Звезды напоминают вам о вашей силе главного манифестатора. Спросите себя, какие семена вы посеете сегодня? Первый шаг на пути к большим переменам не должен быть таким же большим. Он просто должен быть.

Космический совет: поверьте в свои силы и сделайте первый шаг на пути к мечте.

♍ Дева

Каждый может получить свои 15 секунд славы, учитывая, что мы живем в эпоху социальных сетей. Но лишь немногим удается оставить после себя действительно ценное наследие. Итак, за что вы хотите, чтобы вас запомнили, Девы? Сейчас самое время заложить фундамент, который поможет вам осуществить мечты в будущем. Вселенная на вашей стороне и будет помогать вам в каждый момент.

Космический совет: задумайтесь о том, каким человеком вас видят окружающие. Возможно, нужно поработать над репутацией.

♎ Весы

Общество всегда будет говорить вам, какими вы должны и какими не должны быть, Весы. Общество всегда будет отягощать вас нереалистичными ожиданиями. Но у каждого есть выбор. Вы можете либо жить по написанному для вас сценарию, либо по своему собственному. Выбрать первое – не плохо, но сегодня звезды рекомендуют вам вести себя немного раскрепощеннее.

Космический совет: не бойтесь сегодня нарушить некоторые правила приличия.

♏ Скорпион

Скорпионы, впереди вас ждет сложный, но в то же время наполненный любовью период. Чувства к партнеру — это то, что может спасти вас от бытовых проблем и зарядить энергией. Поэтому постарайтесь больше времени проводить со своим избранником или избранницей.

Космический совет: окунитесь с головой в романтические отношения.

♐ Стрелец

С уходом октября вы можете обнаружить, что все чаще оглядываетесь в прошлое. Что это за единственная вещь, которая не сработала, хотя в теории все казалось идеальным? Звезды подсказывают, что вы скоро получите второй шанс. Оставайтесь открытыми настолько, насколько это возможно. Не позволяйте старым привычкам и суждениям мешать той жизни, которую можете создать.

Космический совет: скоро Вселенная предоставит вам второй шанс.

♑ Козерог

Козерог, последние несколько недель вы слишком заняты своей работой. Ваши знакомые и домочадцы хотят больше общаться с вами, однако вам не до них: то нужно новый отчет подписать, то с коллегами план на месяц обсудить, то с партнером провести переговоры. А ведь работа вряд ли сделает вас счастливее, а вот друзья и любимый человек могут. Займитесь перестановкой приоритетов.

Космический совет: пришло время переключиться с работы на личные взаимоотношения.

♒ Водолей

Когда вам что-то предначертано, это случится с вами вопреки всему. А то, что не предназначено для вас, не появится в вашей жизни, несмотря на все усилия. С помощью препятствий Вселенная нередко показывает, в какую сторону двигаться не стоит, Водолеи. Будьте благодарны и за булыжники на пути, и за открытые двери. Пришло время совершенствовать искусство наименьшего сопротивления – подчинитесь потоку.

Космический совет: Пришло время пойти по пути наименьшего сопротивления.

♊ Рыбы

Рыбы, сегодня вас захлестнут чувства. Вы будете плакать при просмотре трогательных фильмов, нежно благодарить близких людей за любую помощь, оказанную вам, и заливаться смехом, слушая забавные истории. Не сдерживайте свои эмоции. Именно благодаря им, жизнь наполняется ярким светом.

Космический совет: дайте эмоциям вырваться наружу.

Ранее 5-tv.ru публиковал таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября. Начавшаяся неделя обещает новые искушения и большие перемены.