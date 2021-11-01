Военный эксперт назвал «войной на истощение» маневры США на Черном море

Военный эксперт Иван Коновалов назвал действия американских ВМФ на Черном море — частью «войны на истощение». Благодаря их маневрам, России приходится постоянно держать свое вооружение в полной боевой готовности, поделился эксперт с 5-tv.ru.

«Это можно считать частью войны на истощение. Ведь мы расходуем ресурсы, отвечая на такие действия», — рассказал специалист.

По его словам, согласно конвенции Монтре, в Черном море запрещено находится боевым кораблям, не принадлежащим Черноморскому флоту, больше трех недель. И чтобы не нарушать данное распоряжение, корабли просто сменяют друг друга по истечению срока пребывания. Эксперт отметил, что без дела эти корабли стоять не будут.

«Прибытие этого эсминца подтверждает четкую линию США и НАТО на присутствие в Черном море», — считает Коновалов.

ВМФ США заявили о своем намерении устроить операции в Черном и Средиземном морях 29 октября. Штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и силы поддержки НАТО. 1 ноября американское судно Mount Whitney выдвинулось для совершения задуманных маневров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мнении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова касательно ситуации с ВМФ США в Черном море.