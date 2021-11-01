Марина Зудина обрадовалась уходу из МХТ худрука Женовача и назначению Хабенского

Вдова художественного руководителя и директора МХТ имени Чехова Марина Зудина прокомментировала перемены в нынешнем управленческом составе театра. После смерти Табакова в 2018 году пост худрука занял Сергей Женовач, сегодня же публика активно обсуждает его уход и назначение Константина Хабенского. Зудина не скрывает радости от произошедших перемен. Она дала понять, что, как и другие сотрудники МХТ имеет ряд претензий к Женовачу. Об этом артистка рассказала в Instagram.

Актриса опубликовала на своей странице кадры, снятые 25 марта 2015 года — на них труппа поет, а Олег Табаков торжественно закладывает капсулу в фундамент филиала МХТ имени Чехова. Это событие Зудина назвала личной победой покойного супруга и большим счастьем для всех работников театра. По ее словам, в филиале планировалось устроить сцену, как в основном здании в Камергерском переулке. И можно было не отменять спектакли перед новыми премьерами, что всегда очень убыточно.

«Помимо этого театр получал служебные квартиры для сотрудников и приглашенных режиссеров, большие репетиционные помещения, служебные парковки, кинозал и много всего, что помогло бы развитию и благополучию театра и всех, кто там работает! Это было возможностью больше работать молодым артистам, режиссерам, студентам Школы-студии МХАТ, проводить театральные фестивали и фестивали студенческих работ!» — написала Зудина.

Instagram @marinazudina_official

Актриса отметила, что в 2018 году, когда умер Табаков и на смену ему пришел Женовач, строительство завершилось. Первое, утверждает она, что сделал новый худрук — лишил театр, для которого еще ничего полезного не сделал, филиала. Решил, что это никому не нужно.

«Я пишу это, потому что сейчас многие заговорили о душевной тонкости и интеллигентности Сергея Васильевича. Я давно верю только поступкам. Свойство интеллигентного человека — умение думать о других! А отдавать чужое, да еще то, во что ты не вложил усилий… Это говорит о других свойствах или же о личных амбициях. Тем более, исторически у театра был филиал», — добавила Зудина.

По словам артистки, театр был готов и хотел любить нового руководителя, но без взаимности это невозможно. Она заявила, что интриг против Женовача в храме искусства не плели, по крайней мере она о подобном ничего не знает. И закулисной борьбы не было ни при жизни Табакова, ни после его ухода. Мастера уважали и ценили искренне.

С приходом Константина Хабенского, уверена Зудина, в жизни МХТ имени Чехова началась новая глава. Она искренне пожелала коллегам, чтобы дальнейшая судьба этой сцены сложилась благополучно. Актриса также подметила, что глядя в оживленные и радостные глаза зрителей во время последнего своего спектакля впервые за последние годы почувствовала связь с тем театром, который всегда любила.



Ранее 5-tv.ru выяснял, куда через три года работы Сергея Женовача пропали 112 миллионов рублей «финансовой подушки», скопленные Олегом Табаковым за годы управления театром.