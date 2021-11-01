Тело учительницы начальных классов с простреленной головой найдено в Подмосковье

Тело учительницы начальных классов с огнестрельным ранением головы найдено в лесном массиве Подмосковья. Сообщает KP.RU.

Жертву нашел 60-летний случайный прохожий во время прогулки по лесу. Он заметил среди лежащую деревьев женщину и предположил, что ей стало плохо. Подойдя поближе, мужчина увидел всю картину преступления целиком и тут же сообщил обо всем в полицию.

«Тело женщины было найдено в лесном массиве, в 100 метрах от одного из домов по улице Герасимова», — рассказал анонимный источник из правоохранительных органов.

Было установлено, что женщине 42 года, она преподаватель начальных классов. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все детали произошедшего. В данный момент рассматриваются абсолютно все версии инцидента.

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