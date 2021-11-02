Ковидные компенсации: россияне могут получить внушительные выплаты в ноябре

Эфирная новость 1 391

Бизнесменов в последний месяц осени ждут гранты и льготные кредиты, а пенсионеров — прибавки. Денежные бонусы предусмотрены и для других граждан.

Фото, видео: depositphotos / mars58; 5-tv.ru

В России начался прием заявок на ковидные гранты для предпринимателей — тех, кто понес убытки из-за пандемии. Единовременную выплату могут получить представители малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Первые перечисления начнутся уже 15 ноября, обратиться за помощью можно до середины декабря.

Три десятка российских банков возобновляют выдачу льготных кредитов — до 300 миллионов рублей под 3% на полтора года. Воспользоваться предложением смогут общепит, туристическая сфера, кинотеатры, музеи, зоопарки и другие предприятия досуга. Главное условие — работодатель должен сохранить не менее 90% своих сотрудников.

Коронавирус повлияет и на кредиты физических лиц. С 1 ноября и до конца года россияне могут обратиться в банки с просьбой изменить условия займа, если доход семьи пострадал из-за болезни. Конечно, к заявлению необходимо приложить меддокументы.

С ноября прибавка ждет пенсионеров. Всем, кому за 80 лет, полагается двойная страховая выплата — свыше 12 тысяч рублей.

По 50 тысяч единовременно получат защитники и жители блокадного Ленинграда. Деньги автоматически поступят на их счета до 22 ноября — в этот день отмечают 80 лет с открытия Дороги жизни.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал, какие выплаты положены пенсионерам в ноябре и как получить их в нерабочую неделю.

-3° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.09
0.57 82.17
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:54
Виктория Боня показала, чем накачивает свои ягодицы: «Это убийственно!»
8:47
Блокпосты на въезде в Севастополь доказали эффективность и прекратили работу
8:36
Река в Дагестане превратилась в свалку шприцев и ампул: кто виноват и чем это опасно
8:26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
8:21
Шестнадцатилетний пасынок Анастасии Макеевой заявил, что он женат
8:16
Меган Маркл может стать следующим президентом США

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 ноября, для всех знаков зодиака
Новые искушения и большие перемены: таро-прогноз на неделю с 1 по 7 ноября
«Время» Игоря Кириллова: вся жизнь на телевидении и свадьба в 80 лет
Какой симптом говорит о наличии тромбов в организме?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака