Ковидные компенсации: россияне могут получить внушительные выплаты в ноябре

В России начался прием заявок на ковидные гранты для предпринимателей — тех, кто понес убытки из-за пандемии. Единовременную выплату могут получить представители малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Первые перечисления начнутся уже 15 ноября, обратиться за помощью можно до середины декабря.

Три десятка российских банков возобновляют выдачу льготных кредитов — до 300 миллионов рублей под 3% на полтора года. Воспользоваться предложением смогут общепит, туристическая сфера, кинотеатры, музеи, зоопарки и другие предприятия досуга. Главное условие — работодатель должен сохранить не менее 90% своих сотрудников.

Коронавирус повлияет и на кредиты физических лиц. С 1 ноября и до конца года россияне могут обратиться в банки с просьбой изменить условия займа, если доход семьи пострадал из-за болезни. Конечно, к заявлению необходимо приложить меддокументы.

С ноября прибавка ждет пенсионеров. Всем, кому за 80 лет, полагается двойная страховая выплата — свыше 12 тысяч рублей.

По 50 тысяч единовременно получат защитники и жители блокадного Ленинграда. Деньги автоматически поступят на их счета до 22 ноября — в этот день отмечают 80 лет с открытия Дороги жизни.

Ранее 5-tv.ru подробнее писал, какие выплаты положены пенсионерам в ноябре и как получить их в нерабочую неделю.