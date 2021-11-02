Старшая дочь Беллуччи снялась в откровенной фотосессии: «Мои лучшие ракурсы»

Эффектная брюнетка с пухлыми губами и загадочным взглядом, родившаяся у одних из самых красивых людей планеты, просто обречена на успех.

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя уже может составить конкуренцию своей легендарной маме. 17-летняя Дева делает первые шаги в модельном бизнесе, но для всех очевидно, что эта эффектная брюнетка с пухлыми губами и загадочным взглядом просто обречена на успех.

Недавно утонченная красавица, чье имя, кстати, переводится как «божественное существо» восхитила своих многочисленных поклонников снимками пикантной фотосессии, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Она знает мои лучшие ракурсы», — лаконично подписала пост дочь Моники Беллуччи и добавила, что автором снимков стала фотохудожница Tess.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

С природной грацией и без излишней нарочитости Дева позирует в открытом бежевом бикини, слегка откинувшись в гамаке. На другом фото девушка демонстрирует мятного цвета костюм, открывающий живот и подчеркивающий линию декольте.

Рассыпанные в беспорядке пышные волосы и акцентированный черными стрелками серьезный взгляд пророчат юной наследнице Моники Беллуччи блестящее будущее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Deva Cassel (@d.casseluxxi)

Дева Кассель нечасто рассказывает о себе и предпочитает держаться подальше от звездных тусовок. У нее есть бойфренд, 18-летний французский манекенщик Лука Саландра. Молодые люди встречаются около года.

Старшая дочь итальянской дивы и французского актера (у нее есть также 11-летняя сестра Леони) делает первые шаги в мире высокой моды, но уже весьма преуспела. За последние пару лет она снялась в рекламной компании нового аромата Dolce & Gabbana, приняла участие в показе модного дома в Венеции, а также попала на обложку модного журнала Elle.

Моника Беллуччи поддерживает любимую наследницу во всех начинаниях, но сама, несмотря на возраст, также выглядит великолепно и остается иконой стиля, грации и непередаваемого шарма.

Ранее 5-tv.ru рассказал 53-летняя Моника Беллуччи снялась в чересчур чувственной фотосессии для журнала Elle.