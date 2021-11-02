Директор «Ленкома» Варшавер назвал причину увольнения Ирины Алферовой

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Виктория Андреева
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Звезда фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» отдала театру 17 лет жизни. Ее таланта не оценили.

Директор «Ленкома» Варшавер назвал причину увольнения Ирины Алферовой

Фото: globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Народная артистка России Ирина Алферова была мегапопулярна в советские годы. Ее зазывали на кинопробы, предлагали лучшие роли! Однако с легендарным «Ленкомом» почему-то все вышло иначе. 17 лет актриса отдала театру, но так и не стала в нем королевой сцены. Почему так случилось — объяснил действующий директор культурного учреждения Марк Варшавер.

Ненужная

Ирина Ивановна служила в «Ленкоме» с 1976 по 1993 год. По воспоминаниям Варшавера, тогда у нее было особенно много работы в Европе, зато в родном театре — почти ничего. Красавица Алферова буквально слонялась без дела в стенах учреждения. Ей не давали роли. Но не потому что, она бездарность. Все дело в позиции руководства.

«Она чудная актриса! Ну не видел ее режиссер в театре и не давал играть ничего. Она скромно приходила и бегала в массовке. Ей это надоело, и она ушла. Она уже была европейской звездой! Но не играли 75% артистов тогда. Вот, два режиссера: один может сказать, что актер бездарный, а второй, что гениальный», — заметил Варшавер в интервью для сайта Teleprogramma.pro.

В заключение директор «Ленкома» сообщил, что сегодня в театре царит «удивительный творческий климат» по сравнению с тем, что был в советское время. Марк Варшавер считает, что немало людей мечтали бы разрушить столь прекрасную атмосферу, «взорвать театр изнутри». Однако он поклялся сделать все возможное ради процветания своего ненаглядного детища.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 70-летнюю Ирину Алферову чуть не сгубил коронавирус.

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