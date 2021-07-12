Невозможно говорить из-за кашля: в театре рассказали о состоянии Ирины Алферовой

Театралы всей страны, затаив дыхание, следят за болезнью народной артистки народной РФ Ирины Алферовой. Прима театра «Школа современной пьесы» (ШСП) уже неделю вместе с супругом лежит в одной из столичных больниц с диагностированным коронавирусом.

По словам худрука ШСП Иосифа Райхельгауза, знаменитая актриса сейчас чувствует себя гораздо лучше и быстро идет на поправку.

«Ирине Ивановне намного лучше, но она еще находится в больнице. Она в одной палате со своим мужем Сергеем, она сейчас уже ухаживает за ним», — цитирует худрука Интерфакс.

Райхельгауз также отметил, что еще несколько дней назад состояние Алферовой оставляло желать лучшего — она находилась в «очень тяжелом состоянии». Эту информацию подтвердил и другой источник в театре.

«Кашляла она настолько сильно, что по телефону невозможно было разговаривать. На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку», — приводит «МК» слова одного из представителей ШСП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, еще в конце прошлого месяца дочь звезды фильмов «Д’Артаньян и три мушкетера» и «С любимыми не расставайтесь» Ирины Алферовой хвасталась в социальных сетях фото с прекрасно выглядящей 70-летней матерью и вполне бодрой 99-летней бабушкой.