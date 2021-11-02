Не просто бледен: врач предупредил об опасных заболеваниях из-за дефицита железа

Врач-терапевт Екатерина Заика в беседе с 5-tv.ru рассказала, в каких случаях бледность и головокружение могут привести к онкозаболеваниям.

Заболевания, связанные с дефицитом железа — одни из самых распространенных на планете. По оценкам ВОЗ, только анемией — характерным состоянием с пониженным уровнем эритроцитов или концентрацией в них гемоглобина — страдают более 40% детей и до половины всех беременных женщин. Железодефицитная анемия встречается у каждого десятого россиянина. Кажущаяся на первый взгляд безобидной, эта болезнь таит немало опасностей, вплоть до серьезного травматизма и онкологии. В каких случаях характерные бледность и головокружение могут привести к тревожным состояниям, в беседе с 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Екатерина Заика.

Причины анемии

Наиболее частой причиной заболевания врачи называют проблемы с желудочно-кишечным трактом: там происходит сбой, и полезные микроэлементы не всасываются.

Следующий, менее встречающийся повод — аллергия на железо.

На третьем месте — нарушение обмена веществ, вследствие которого происходит нарушение процесса образования клеток крови.

Симптомы дефицита железа

бледность лица

головокружение

тошнота

полуобморочные состояния

«Железо играет огромную роль в кроветворении, в синтезе гемоглобина, который проносит кислород к тканям. Если функция доставки нарушена, то происходит кислородное голодание и поэтому у нас возникают гипоксии в виде недополучения головным мозгом кислорода, и уже оттуда идут тошнота, бледность, головокружение и другие симптомы», — пояснила врач-терапевт.

Как обнаружить дефицит

При нехватке железа в организме не всегда развивается железодефицитная анемия, однако дефицит важного элемента может сказаться на качестве жизни и общем самочувствии человека.

Чтобы достоверно понимать, что анемия именно железодефицитная, врачи направляют пациентов на сдачу анализов. Обычно это общий анализ крови, а также анализ на железо и на уровень ферритина, этот белок который сигнализирует о том, какие запасы железа имеются в организме человека, находятся ли они в дефиците или в избытке.

Опасности

Медик предупреждает, что пренебрежение симптомами и не проведенное вовремя лечение железодефицитной анемии могут привести к такому онкозаболеванию, как лейкоз — нарушению образования клеток крови.

«Гипоксия, вызванная кислородным голоданием, приводит к нарушениям мозговой деятельности, у человека появляется рассеянное сознание, и уже оттуда все вытекающие серьезные последствия в виде бытовых травм: например, человек упал в обморок и ударился о какой-нибудь предмет», — предупредила эксперт.

Медлить не стоит, считает врач-терапевт, если есть подозрение на железодефицитую анемию, то сразу направляемся к гастроэнтерологу. Врач рассматривает ситуацию со своей точки зрения, исследует состояние желудочно-кишечного тракта, определяет, где не происходит всасывание микроэлемента, и с этого момента начинается решение проблемы.

«Важно следить за своим здоровьем и не оставлять все на потом. Лучше профилактика, чем лечение», — подытожила врач Екатерина Заика.

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