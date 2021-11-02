Дочь диктора Игоря Кириллова Анна не приехала на его отпевание

Дочь диктора Центрального советского телевидения и народного артиста СССР Игоря Кириллова Анна не появилась на церемонии его отпевания в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре в Москве. Женщина проживает в Германии, и коронавирусные ограничения не позволили ей приехать на похороны отца.

Анна — единственная наследница Игоря Кириллова. Она окончила консерваторию, вышла замуж за оперного певца и переехала в Германию. У нее был брат Всеволод. Он занимался организацией сафари в Африке. Погиб от приступа панкреатита в Камеруне, ему не успели оказать помощь. Всеволод похоронен рядом с матерью Ириной Кирилловой на Даниловском кладбище.

Отпевание диктора прошло в закрытом формате. Присутствовала его вторая супруга Татьяна, родственники и близкие друзья. Похоронят легенду телевидения на Новодевичьем кладбище.

Игорь Кириллов родился в 1932 году в Москве. Он закончил театральное училище имени Щепкина. Карьера диктора началась на Шаболовке в 1957 году. Почти четверть века возглавлял дикторский отдел Первого канала, вел трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года», программы «Время» и «Телескоп». Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Почета и Дружбы народов, орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, обладал почетными званиями заслуженного и народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. В 2001 году получил титул «Человек-эпоха».

В сентябре диктор был госпитализирован в Боткинскую больницу. Из-за тромбоза сосудов медикам пришлось ампутировать ему ногу. Незадолго до запланированной выписки в клинике он подхватил коронавирус. 30 октября ведущий скончался 90-м году жизни.

Ранее, как писал 5-tv.ru, вдова Игоря Кириллова рассказал о мучениях последних дней его жизни.