Ветлицкая заявила о неизлечимой болезни: «Потеряли надежду»

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Виктория Андреева
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Ветлицкая заявила о неизлечимой болезни своей собаки

Ветлицкая заявила о неизлечимой болезни: «Потеряли надежду»

Фото: ТАСС / Морковкин Анатолий

57-летней артистке пришлось эмигрировать в Испанию. Там она столкнулась с большими неприятностями.

Певица Наталья Ветлицкая поделилась с фанатами душевной болью. Она заявила о тяжелой, неизлечимой болезни. В Instagram звезда опубликовала пост с фотографией любимой собаки, рассказав, что той диагностировали малярию. За жизнь четвероногой артистка борется уже два года.

На фото — миниатюрная собачка породы шпиц. По словам Ветлицкой, редкую болезнь у животного выявили совершенно случайно. В какой-то момент она резко облысела, начала с трудом стоять на ногах и ужасно плохо ела. Несмотря на это, рыжая красавица стойко выносила уколы и таблетки, проявив невероятное стремление жить. К счастью, ее состояние удалось стабилизировать.

«Это заболевание поражает многих животных в наших краях. Делают прививки, но они защищают лишь на 60%. Мы боролись почти два года, и вот наша любимая куколка пришла в хорошее состояние. В какой-то момент мы почти потеряли надежду, но все равно продолжали биться за ее здоровье», — призналась фанатам эмигрировавшая в Испанию Наталья.

Instagram @n_vetlinskaya

Поклонники поддержали Ветлицкую, пожелав сил и терпения, а ее четвероногой подружке крепкого здоровья на долгие годы.

«Вы молодцы!!!»

«Как хорошо, что все позади»,

«Она такая милая, держитесь!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Наталье Ветлицкой пришлось отменить все концерты в России.

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