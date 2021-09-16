Отказавшаяся вакцинироваться от COVID-19 Ветлицкая отменила концерты в России

Из-за отказа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции певица Наталья Ветлицкая не сможет прилететь из Испании, где проживает с дочерью, и дать концерты в России. Об этом артистка сообщила своим поклонникам в Instagram. Приехать на родину с турне звезда 1990-х планировала в этом году, билеты на выступления стоили от полутора до 15 тысяч рублей. Всем, кто приобрел их заранее, будут возвращены деньги.

По словам Ветлицкой, мысль об отмене концертов в России ее посетила еще весной 2020-го, когда случился первый локдаун из-за разбушевавшегося в мире коронавируса. Но организаторы предложили не спешить и просто перенести гастроли на 2021-й.

Теперь, чтобы прилететь на родину, а потом вернуться в Испанию, певица должна пройти вакцинацию, а также регулярно сдавать тесты на выявление инфекции.

Instagram @n_vetlitskaya

«Это личное право и личная ответственность каждого — сделать свой выбор без оглядки на постороннее мнение. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребенку», — заявила Ветлицкая.

Как отметила артистка, для нее сложившаяся ситуация так же неприятна, как и для тех, кто планировал прийти и даже прилететь из других стран на ее выступления. Но повлиять на нее, добавила знаменитость, она не в силах.

Как известно, в России продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Ее уже прошли почти 50 миллионов человек. Отечественные препараты также поставляются в другие страны и используются по всему миру. К примеру, «Спутник V» уже одобрили более 60 государств. Некоторые иностранцы специально летят в РФ, чтобы поставить прививку вакциной, которой доверяют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сташевский раскрыл подробности разрыва с Ветлицкой.