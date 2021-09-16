Отказавшаяся вакцинироваться от COVID-19 Ветлицкая отменила концерты в России

|
Оксана Тарасова
2 402

Певица заявила, что никогда и ни при каких обстоятельствах не поставит прививку от коронавируса ни себе, ни своему ребенку.

Отказавшаяся вакцинироваться от COVID-19 Ветлицкая отменила концерты в России

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Тема:
Вакцина от COVID-19

Из-за отказа пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции певица Наталья Ветлицкая не сможет прилететь из Испании, где проживает с дочерью, и дать концерты в России. Об этом артистка сообщила своим поклонникам в Instagram. Приехать на родину с турне звезда 1990-х планировала в этом году, билеты на выступления стоили от полутора до 15 тысяч рублей. Всем, кто приобрел их заранее, будут возвращены деньги.

По словам Ветлицкой, мысль об отмене концертов в России ее посетила еще весной 2020-го, когда случился первый локдаун из-за разбушевавшегося в мире коронавируса. Но организаторы предложили не спешить и просто перенести гастроли на 2021-й.

Теперь, чтобы прилететь на родину, а потом вернуться в Испанию, певица должна пройти вакцинацию, а также регулярно сдавать тесты на выявление инфекции.

Instagram @n_vetlitskaya

«Это личное право и личная ответственность каждого — сделать свой выбор без оглядки на постороннее мнение. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребенку», — заявила Ветлицкая.

Как отметила артистка, для нее сложившаяся ситуация так же неприятна, как и для тех, кто планировал прийти и даже прилететь из других стран на ее выступления. Но повлиять на нее, добавила знаменитость, она не в силах.

Как известно, в России продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Ее уже прошли почти 50 миллионов человек. Отечественные препараты также поставляются в другие страны и используются по всему миру. К примеру, «Спутник V» уже одобрили более 60 государств. Некоторые иностранцы специально летят в РФ, чтобы поставить прививку вакциной, которой доверяют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сташевский раскрыл подробности разрыва с Ветлицкой.

Тема:
Вакцина от COVID-19
15 сент
Песков о самоизоляции президента: «Путин и „Спутник V“ в работе»
15 сент
В Москве определили первых победителей лотереи среди вакцинированных от COVID-19
15 сент
Путин потребовал продолжать плановую газификацию России
14 сент
В Москве определили первых победителей лотереи среди вакцинированных от COVID-19
14 сент
В России предложили давать три обязательных выходных после вакцинации
14 сент
Путин объявил начало поставок вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в Сирию
10 сент
Дания первой в Европе отменила COVID-ограничения
10 сент
В Британии готовятся утилизировать 800 тысяч доз вакцины AstraZeneca
10 сент
Что известно о петербургском блогере, которого будут судить за фейки о вакцинации
10 сент
Тиль Швайгер высказался против вакцинации детей и сильно пожалел об этом
+6° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
72.85
0.13 86.07
0.08
Натуральный тихий выходной: совет дня на среду, 16 сентября, по системе Б...

Последние новости

9:40
Стало известно, когда бывший возлюбленный Волочковой вновь станет отцом
9:34
Путин: В окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом
9:31
Премьер-министру Нидерландов пришлось спасаться бегством от разъяренной толпы
9:20
В Москве ожидаются похолодания и дожди к 19 сентября
9:09
Байден забыл имя премьер-министра Австралии: «Парень снизу»
9:00
Натуральный тихий выходной: совет дня на среду, 16 сентября, по системе Бацзы

Сейчас читают

Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в…
Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга
Полиция показала фото подозреваемого в убийстве школьницы под Орлом
Скончался муж Ирины Хакамады
Магия имени: как по инициалам узнать судьбу человека

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака