Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Встретить любовь после горькой утраты — настоящий подарок судьбы. Одинокие звезды нашли неожиданное счастье с непубличными людьми и смогли начать жизнь заново

Потеря любимого человека — всегда тяжелое испытание, справиться с которым может не каждый. Но судьба часто посылает вдовцам новую встречу и радость в жизни. Отношения после смерти супруги становятся необходимой отдушиной, скрашивающей годы и помогающей жить дальше.

5-tv.ru собрал самые теплые и трогательные истории знаменитостей, которые обрели счастье после утраты возлюбленных.

Игорь Кириллов и Татьяна Александровна

starhit.ru /Андрей Степанов

Легендарный диктор советского телевидения Игорь Кириллов практически всю жизнь прожил с одной женщиной. Познакомившись еще в детстве с будущей женой, он пронес сквозь годы нежные чувства к Ирине Всеволодовне. Они были неразлучны шесть десятилетий, из них 50 лет счастливо прожили в браке, воспитали двух детей и вместе встретили старость.

Увы, им не суждено было завершить жизненный путь рука об руку: в 2004 году супруга скоропостижно скончалась. 72-летний народный артист тяжело переживал утрату. Для него началась черная полоса — вскоре он похоронил тяжелобольную сестру жены, а потом — 40-летнего сына. Кириллов остался совсем один, когда в его жизни снова забрезжил свет.

Побороть одиночество мэтр смог благодаря случайному знакомству с соседкой Татьяной Александровной. Добрая женщина помогала ему по хозяйству и скрашивала будни душевными разговорами за чаем. Постепенно она заполнила пустоту в сердце Кириллова, и он решил тоже помочь ей в ответ — предложил пожить в своей квартире, пока Татьяна испытывала трудности с поиском жилья и работы.

В 2012 году 80-летний Игорь Леонидович сделал своей избраннице предложение. Несмотря на 34-летнюю разницу в возрасте, она согласилась. Почти десять лет они прожили тихо и мирно. Диктор называл ее своим добрым другом и был благодарен за заботу и поддержку. Она была рядом, когда он резко почувствовал себя плохо. Навещала в больнице и до последнего надеялась, что тот поправится. Увы, 30 сентября, через полтора месяца после 89-го дня рождения, народного артиста не стало.

Эммануил Виторган и Ирина Млодик

Instagram @emmanuil_vitorgan

Советский и российский актер Эммануил Виторган был женат трижды. Но самой большой любовью он называл вторую супругу Аллу Балтер. Для обоих это была любовь с первого взгляда. Пара прожила в браке более 30 лет, но красивая история любви завершилась так же неожиданно, как и вспыхнула. Алла Балтер умерла от рака позвоночника в 2000 году. Эммануил Гедеонович был безутешен, ведь всего несколько лет до этого супруга помогла ему самому побороть рак легких и встать на ноги. Увы, свою собственную битву она проиграла.

В 60 лет пришлось начинать жить практически с чистого листа. Любимая жена и родители ушли, дети давно выросли, большая часть жизнь прожита. И в этот момент пережить боль утраты и сильное одиночество ему помогла давняя знакомая Ирина Млодик. Дружба незаметно переросла в любовь, и в 2003-м пара решила узаконить отношения. Третья жена моложе Виторгана на 23 года, но актера это не смущает. Ее энергичность и забота вдохнули в артиста новую жизнь, что он даже решился завести детей в преклонном возрасте.

Сейчас 81-летний папа воспитывает двух дочерей — трехлетнюю Этель и двухлетнюю Клару — и даже не оставляет мечту понянчить еще одного сына.

Юрий Шевчук и Екатерина Дятлова

Соцсети

Бессменный лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук был официально женат все один раз — на Эльмире Бикбовой. Это была большая красивая история любви, но увы, с печальным концом.

Они познакомились, когда ему было 27, а ей — всего 17. Спустя два года, в 1986-м поженились. Через год родился сын Петр. Молодая, активная, живая — никто и подумать не мог, что головные боли обернутся для девушки страшным диагнозом. За несколько месяцев Эльмира буквально сгорела от опухоли мозга. Диагноз поставили слишком поздно, лечение не помогло. Ее не стало в 24 года. Музыкант остался один со своим горем и малолетним сыном. Боль вылилась в альбом «Актриса Весна» — так супруг называл свою возлюбленную.

Лишь спустя 12 лет и несколько неудачных отношений Шевчук наконец-то обрел семейное счастье. В 2004 году он познакомился в Киеве с Екатериной Дятловой. Его избранница — человек непубличный. Известно, что она на 15 лет моложе мужа, занимается хозяйством и сопровождает Юрия на концертах. Пара тщательно оберегает свое счастье от общественности.

Пирс Броснан и Кили Шей Смит



www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Известный голливудский красавчик Пирс Броснан тоже пережил тяжелую утрату. В 24 года он безумно влюбился в актрису Кассандру Харрис. Ни разница в возрасте (избранница была старше актера на пять лет), ни двое ее маленьких детей от двух предыдущих браков не помешали ему сделать предложение и искренне верить, что их ждет «долго и счастливо».

В 1980-м они поженились. Кэсси стала той единственной, что занимала все мысли кумира миллионов. Спустя три года у них родился сын. Казалось бы, семейному счастью ничто не угрожало, но в 1987-м супруге поставили страшный диагноз — рак яичников. Через 4 года упорной борьбы она скончалась. Это произошло на следующий день после их 11-й годовщины свадьбы.

Вдовцу потребовалось три года, чтобы прийти в себя. К счастью, судьба уготовала ему новую встречу. Молодая журналистка Кили Смит решила взять у актера интервью. Симпатия возникла практически сразу: девушка поразила его красотой и легким характером. В день знакомства они проговорили более трех часов и почувствовали друг в друге родственную душу. Немаловажным было и то, что Кили нашла общий язык с его младшим сыном. Пара начала встречаться, но в этот раз Пирс Броснан не спешил к алтарю. Лишь спустя 7 лет и появление на свет двух малышей (в 1997 и 2001 годах) горячий Джеймс Бонд официально женился.

Второй брак принес ему много счастья. И спустя 27 лет актер не перестает признаваться Кили в любви и благодарить судьбу за столь щедрый подарок. Даже заметно увеличившиеся объемы некогда стройной возлюбленной нисколько не смущают американского секс-символа. Он по-прежнему трогательно называет 100-килограммовую супругу самой красивой женщиной в мире и не обращает внимания на нападки хейтеров.