«Время» Игоря Кириллова: вся жизнь на телевидении и свадьба в 80 лет

Легендарный диктор советского телевидения, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Печальная новость прозвучала в эфире Первого канала. Причиной смерти кумира миллионов стал тромбоз. Друзья и коллеги выражают глубокие соболезнования близким выдающегося деятеля. 5-tv.ru вспоминает, чем прославился гений и как жил последние годы.

«Самое важное в профессии диктора, ведущего — добиться доверия зрителей. Самое ценное, самое дорогое, что может быть, — доверительное отношение к тебе», — Игорь Кириллов.

Карьера

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио родился 14 сентября 1932 года в Москве, в семье военнослужащего и библиотекаря завода имени Сталина. С самого детства он тяготел к искусству, творчеству. По окончании школы не раздумывал долго, куда поступать — сразу заприметил ВГИК. Однако проучившись год, был вынужден оставить любимый вуз из-за личных проблем.

Окрыленный гений не хотел прощаться с мечтой о работе на благо публики, потому вскоре поступил в театральное училище имени Щепкина, где и получил заслуженный диплом.

С 1955 по 1957 годы Кириллов трудился актером в Московском театре драмы и комедии на Таганке. После отважился устроиться помощником режиссера Музыкальной редакции в Шаболовском телецентре. Спустя некоторое время победил в конкурсе дикторов и стал вести эфиры: его низкий «серебристый» баритон полюбился всему Советскому Союзу. Так и началась головокружительная карьера Игоря Леонидовича.

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Годы на экране не могли пройти «без сучка и задоринки». В начале 70-х Кириллов был вынужден оставить родной телецентр из-за переезда в Останкино. На новом месте его ничто не радовало. Свой первый эфир программы «Время» Игорь Леонидович провел едва ли не в слезах: так тяжко было и непривычно. Впрочем, он, как большой профессионал, очень быстро освоился.

«То, как он относился к своей работе и коллегам, — достойный пример для подражания. Фамилия Кириллов ассоциировалась с благородством и профессионализмом. Людей такого уровня образования, опытности, человечности сейчас практически не осталось. Это огромная потеря для нашей страны», — вспоминал о товарище певец Ян Осин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Почти четверть века Кириллов возглавлял дикторский отдел Первого канала. Именно он вел трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года», программу «Телескоп» и другие эфиры. Параллельно с работой в телецентре гений трудился консультантом службы генпродюсера компании «ВИD», а также активно преподавал студентам.

За огромный вклад в развитие отрасли Игорь Кириллов был неоднократно награжден. На его счету Орден Трудового Красного Знамени, Ордена Почета и Дружбы народов, два Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, звания Заслуженного и Народного артиста РСФСР, народного артиста СССР. А в 2001 году диктор получил почетный титул «Человек-эпоха».

Помимо работы в эфире, Игорь Кириллов регулярно озвучивал фильмы. Также он принимал активное участие в создании документальных картин. Как говорят друзья, был абсолютно многогранен и вместе с тем необычайно приветлив и добр.

«Человек он был мягкий, интеллигентный, боялся обидеть людей. Когда в голову приходила мысль о том, что его когда-нибудь не будет, я ее всегда прогоняла. Телевизионная жизнь и его имя для меня были неотделимы!» — призналась коллега диктора Алла Данько.

Личные трагедии

О Кириллове можно было бы снять огромный фильм — его личная жизнь заслуживает отдельного внимания. По воспоминаниям друзей и коллег, советский диктор был неисправимым романтиком. Однако случались не только радости, но и горести, которые под силу победить не каждому.

Любовь всей своей жизни Игорь Леонидович повстречал еще в детстве: красивая девчонка по имени Ира была соседкой по двору. Юношеские чувства с течением времени только крепли: с седьмого класса влюбленные все время проводили вместе, а в студенчестве официально узаконили свои отношения. Супруга диктора даже трудилась рядом с ним, в телецентре.

Казалось, счастью Игоря и Ирины ничто не могло помешать. Но в 2004 году любимая женщина гения скоропостижно скончалась. Впоследствии диктор признается, что даже не понял, как это случилось. Детали трагедии обсуждать с кем-либо он отказывался, напоминая, что это «ужасная травма».

Вскоре на диктора обрушилось еще одно горе — умерла сестра жены Наталья, которую он перевез к себе из-за тяжелой болезни.

«Последний год прошел очень тяжело, как в аду. Сначала она лежала дома, и невозможно было ни на минуту отойти от постели. Вы можете себе представить, что такое ухаживать за лежачим больным? А в последние месяцы Наталья лежала в реанимации, куда я приезжал каждый день. А теперь я остался совсем один… Не могу прийти в себя», — приводит цитату из воспоминаний Кириллова Sobesednik.ru.

Единственной отрадой Игоря Леонидовича долгие годы были только дети и внуки. Но в 2011-м с сыном знаменитости тоже произошла трагедия: Всеволод умер после приступа панкреатита — ему не успели оказать экстренную помощь. Из самых близких осталась только дочь Анна.

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Последние годы

Казалось, пережить вереницу ужасных событий просто невозможно. Но гениальный диктор справился. Он долгие годы жил один, страшась связать себя новыми обязательствами. Но все изменилось, когда появилась она — будущая вторая супруга Игоря Кириллова Татьяна Александровна. Она была моложе его на 34 года.

Эта женщина поначалу помогала диктору по хозяйству и даже научила его варить макароны. Вскоре у нее начались проблемы с работой и жильем — разом не стало ни должности, ни квартиры. Игорь Леонидович, как истинный джентльмен, выручил добрую подругу: сначала разрешил переночевать, а затем и вовсе оставил у себя.

Их отношения развивались стремительно. В 80 лет Кириллов сделал предложение своей ненаглядной. Советский диктор и Татьяна жили душа в душу и не знали горя. Если бы не смерть...

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