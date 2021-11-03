🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 ноября, нужно просто довериться течению и позволить Вселенной сделать все за вас. Не пытайтесь противостоять обстоятельствам или гнуть свою линию — почувствуйте ритм и двигайтесь в такт. Звезды обещают представителям разных знаков зодиака удачу и исполнение желаний.

♈ Овен

Сегодня у вас много поводов для праздника, и один из них — рост прибыли. Однако все это не просто свалилось на вас в одночасье, а потребовало многих жертв. Поэтому найдите время, чтобы проанализировать прошлый опыт — это поможет вам продвинуться вперед.

Космический совет: поблагодарите богов, которые приносят вам богатство и удачу.

♉ Телец

Настало время проявить терпение и самоотдачу. Отступите и позвольте событиям идти своим чередом. Это будет нелегко, но нужно подавить в себе демона неуверенности. Вы готовы к этому и ваш ангел-хранитель поддержит вас в этот период испытаний.

Космический совет: будьте спокойны и проявите терпение, скоро все само произойдет.

♊ Близнецы

Отступление — это не всегда отказ от чего-то или потеря. Иногда это означает полное принятие себя. Вселенная напоминает вам, что вы совершенны в том виде, какие вы есть, и находитесь там, где вам нужно быть. Доверяйте тому, к чему вас ведут, и знайте, что скоро вы станете свидетелями чуда.

Космический совет: доверьтесь тому, кто вас ведет.

♋ Рак

Представьте себе параллельную реальность, в которой вы живете своей лучшей жизнью и занимаетесь тем, что любите больше всего. Затем, когда вы почувствуете, что готовы к этому, сделайте первый шаг навстречу неизвестному. Будьте уверены — ваш путь начнет раскрываться по мере вашего продвижения.

Космический совет: сделайте первый шаг к лучшей жизни.

♌ Лев

Проблема в том, что вы слишком зациклены на результате своих усилий, получении похвалы и одобрения от других. Однако это далеко не самое важное, Львы. Сегодня вам нужно сосредоточиться на том, чтобы получать удовольствие от процесса, а не результата. Немного сместите фокус и постарайтесь насладиться моментом.

Космический совет: сосредоточьтесь на получении радости от процесса, а не результате.

♍ Дева

В вашем сердце застряли осколки прошлых разбившихся надежд. Опыт любви не всегда удачен, но на то он и опыт, чтобы не повторять ошибок. Не тяните с собой в новую историю старые шаблоны. Не бойтесь — вы уже сделали другой выбор, и этот человек вас не подведет. Возможно, ему самому нужна ваша поддержка. Подставьте плечо, и он откроется вам еще больше.

Космический совет: не бойтесь новой любви, вы в надежных руках.

♎ Весы

Вы находитесь там, где вам нужно быть, Весы. И вам предназначено получить тот опыт, который поможет вам в будущем. Все эти переживания необходимы, чтобы выбраться из кокона и занять свое место в мире. Так что устраивайтесь поудобнее и встречайте проблемы с достоинством. Однажды вы будете оглядываться на этот период с благодарностью за его уроки.

Космический совет: преодоление трудностей закаляет нас, встречайте их с достоинством.

♏ Скорпион

Разве вам не нравится, как все складывается? Как блокпосты устраняются из вашей жизни сами собой? Вселенная начала работать в вашу пользу, поэтому просто доверьтесь течению. Для вас наступило время исполнения желаний и создания пространства для новых чудес. Только не забудьте поблагодарить Вселенную, Скорпионы.

Космический совет: для вас настал чудесный период исполнения желаний.

♐ Стрелец

Когда мы влюбляемся в кого-то, то сначала видим только светлые аспекты личности партнера. Однако затем эмоции приходят в норму, и начинают проявляться тени. В этом нет катастрофы, Стрельцы, — никого из живущих нельзя назвать совершенством. Вместо мыслей о разрыве с понравившемся человеком задумайтесь лучше о способах исправить его недостатки.

Космический совет: работать над отношениями обычно намного лучше, чем разрывать их.

♑ Козерог

Вы заручились поддержкой единомышленника, даже если пока не знаете, кто он. Сохраняйте в себе то чувство уверенности, которое неожиданно поселилось в вашем сердце. Вскоре у вас появится шанс отблагодарить этого человека. Помните о правиле бумеранга!

Космический совет: вас любят и поддерживают.

♒ Водолей

Нет никаких сомнений в том, что вам делали больно снова и снова. Бывало, что вас подводили даже самые близкие люди. Но точно ли нужно всю жизнь носить эти шрамы как знаки отличия? Пришло время разобраться в себе и просто выбросить несколько мрачных историй из памяти. Освободитесь от обид, чтобы построить новую жизнь.

Космический совет: оставьте прошлые обиды позади.

♊ Рыбы

Когда мы чувствуем себя совершенно потерянными, мы склонны искать совета извне. Но такое решение не всегда идет нам на пользу. Сегодня не следует прислушиваться к советам тех, кто всегда готов дать ответ на любой жизненный вопрос. Прислушайтесь к голосу своей интуиции. Поверьте, она гораздо мудрее всех советчиков извне.

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

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