Закупки ФСО и Росгвардии скроют от посторонних глаз

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Егор Измалкин
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Правительство засекретит закупки Росгвардии и ФСО

Закупки ФСО и Росгвардии скроют от посторонних глаз

Фото: ТАСС / Вова Жабриков

Нововведения, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, вступают в силу с 1 января 2022 года.

Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия засекретит закупки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ведомства должны будут при закупках товаров, работ или услуг применять «закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». Нововведения вступают в силу с 1 января 2022 года.

В распоряжении главы правительства также упомянуты Минобороны, Служба военной разведки (СВР) и Федеральная служба безопасности (ФСБ). Для них закупки остаю закрытыми.

Росгвардия просила разрешить ей закрыть закупки «для унификации подхода» еще в 2019 году. От ФСО поступила такая же просьба из-за «террористической угрозы». Аналогичное желание выразил «Роскосмос», чтобы исключить риск утечек.

Как писал 5-tv.ru, ФСБ и МВД дадут право блокировать денежные переводы без суда на десять дней.

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