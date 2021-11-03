Почему мальчиков-Водолеев лучше называть короткими старинными именами

Один из самых сложных и противоречивых знаков зодиакального круга — Водолей. Рожденные с 20 января по 18 февраля по праву заслужили репутацию своеобразных и часто недоступных общему пониманию людей. Наделять таких личностей нужно особыми именами, чтобы уравновесить их творческое начало и «вписать» в обычную жизнь. Астролог и экстрасенс Светлана Проскурякова в беседе с 5-tv.ru раскрыла самые удачные имена для мальчиков-Водолеев.

Водолей вносит свой вклад тем, что пополняет сильную половину человечества интересными индивидуумами, принося в этот мир самых интересных людей.

Среди мужских представителей этого знака зодиака — наибольшее количество изобретателей, ученых, художников, людей творческих профессий. Сильно развитым творческим мышлением Водолеи обязаны своим планетам-покровителям.

«В этом знаке очень сильны планеты Уран и Меркурий. Такие люди умны, устремлены в будущее и очень оригинальны. Но у Водолеев есть и слабые места из-за слабых Солнца и Плутона», — отметила провидица.

В причину космической уязвимости представители этих знаков часто оказываются слишком оригинальными и склонны поддаваться влиянию. Чтобы подчеркнуть позитивные стороны знака и сгладить негативные, мальчику, рожденному с 20 января по 18 февраля, необходимо подобрать особенное имя.

Мальчикам-Водолеям подходят имена не длинные, желательно начинающиеся на гласную букву, приветствуются старинные имена, например, Игорь и Олег, а также Андрей, Антон и Альберт.

Длинное или с большим количеством шипящих звуков имя, например, Василий или Станислав не очень хорошо подойдет этим мальчикам. К сожалению, подчеркнула экстрасенс, такие имена могут лишь усугубить их проблемы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выбрать имя для девочки-Водолея, чтобы ее судьба была счастливой.