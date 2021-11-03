Похудевшая на 60 килограммов блогер Фиалковская умерла на 48-м году жизни

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Анна Павлова
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Незадолго до смерти тренер по похудению легла под нож хирурга. Близкие утверждают, что операция носила эстетический характер.

Похудевшая на 60 килограммов блогер Фиалковская умерла на 48-м году жизни

Фото: ВКонтакте @fialka.yana

Блогер и врач-терапевт Яна Фиалковская, похудевшая на 60 килограммов, умерла в возрасте 47 лет. Незадолго до этого женщине сделали операцию. Как утверждают близкие из ее окружения, хирургическое вмешательство было эстетическим.

Как отметили подписчики известного тренера по похудению, Фиалковская сумела подобрать себе хорошего врача.

«Яны Олеговны больше нет. В понедельник была операция, она о ней сообщала в блоге. После операции возникли тромбоэмболические осложнения», — цитирует НГС подругу погибшей Полину Штрауб.

О Фиалковской стали писать СМИ после феноменального преображения: за год она сбросила 60 килограммов. Для этого она изменила режим питания. Как рассказывала сама тренер, лишний вес у нее появился еще в детстве, в результате он привел к массе заболеваний.

Instagram @keto_rezultat

Добившись результата, женщина запустила собственный проект и помогала людям худеть. Она завела профессиональный аккаунт в социальных сетях, где демонстрировала результаты своих подопечных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, опасна ли процедура криолиполиза и могла ли Анфиса Чехова от него умереть.

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