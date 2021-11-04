Обнаженную Шпицу сфотографировали за мощной мужской спиной

|
Анна Павлова
1 013

Актриса Шпица показала обнаженное фото с мужем

Обнаженную Шпицу сфотографировали за мощной мужской спиной

Фото: Instagram @katerinashpitsa

Актриса позировала полностью раздетой для интимной фотосессии.

Актриса Екатерина Шпица показала интимное фото с мужем. Она счастлива в браке с бизнесменом Русланом Поповым. Пара поженилась в феврале, хотя предложение любимой мужчина сделал еще за два года до этого.

На опубликованном на странице в Instagram кадре звезда прячется за мощной спиной возлюбленного. Оба — полностью обнажены.

«Когда муж дома», — подписала она снимок.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa)

Сильная и лаконичная фотография, выполненная в черно-белых тонах, понравилась поклонникам звезды фильма «Поддубный». Фанаты отметили, что актриса и ее супруг великолепно подходят друг другу. Правда, некоторые разочаровались, что знаменитость нечасто радует их подобными интригующими образами.

«Кадр прекрасен. Люди на нем очень настоящие. Мощный мужской торс и хрупкая девушка — как лед и пламень. Вам необходимо иногда выкладывать такие фотографии»;

«За такой спиной ничего не страшно»;

«Сколько красоты и страсти!» — написали они.

Брак с Поповым — второй в судьбе Шпицы. В 2010 году она вышла замуж за актера Константина Адаева, через два года у них родился сын, но спустя некоторое время супруги развелись.

Предложение от второго мужа было очень романтичным: девушка играла главную роль в спектакле «Ромео и Джульетта» в театре Булгакова, а в конце, к своему удивлению, стала невестой, сказав любимому «да». Зрители не сразу поняли, кто этот человек, неожиданно вышедший на сцену. Но когда все стало ясно — зал разразился аплодисментами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова беспричинно оголила грудь перед врачом и узнала о проблемах с мозгом.

+9° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.49
0.01 82.81
-0.15
Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

17:46
Продавщица в Екатеринбурге избила покупательницу из-за отсутствия QR-кода
17:32
Оксимирон выпустил новую песню и клип — «Цунами» заставит вас задуматься
17:11
Без губ и носа: Седокова показала, как выглядела в 16-летнем возрасте
16:57
Леонид Рошаль раскритиковал уволившихся врачей в ЕАО: «Есть иные формы несогласия»
16:44
Михаил Цивин высказался о «большущей» квартире покойного Игоря Кириллова
16:32
Избитый толпой москвич заявил, что его сына ударили по щеке во время потасовки

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака
ТОП-4 знака зодиака, под которыми рождаются самые могущественные люди
Рядом с задержанным в Дании «Академиком Иоффе» «появился» военный корабль РФ
Муза последних дней: женщины, скрасившие жизнь знаменитых вдовцов

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака