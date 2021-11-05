Уйдут под воду: эколог назвала страны под угрозой исчезновения

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Егор Измалкин
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Эколог назвала три страны, которые могут исчезнуть из-за глобального потепления

Уйдут под воду: эколог назвала страны под угрозой исчезновения

Фото: Depositphotos / kwest

Эксперт Пелениза Алофа рассказала о значимости климатического саммита ООН в Глазго.

Несколько стран могут исчезнуть навсегда из-за глобального потепления. По данным координатора глобальной сети экологических неправительственных организаций Climate Action Network в Кирибати Пеленизы Алофы, риску исчезновения подвержены островные государства, пишет газета Express. Под угрозой оказались Кирибати, Тувалу и Маршалловы острова.

«Речь не идет о единовременном событии или катастрофе. Речь идет о повышении уровня моря, которое угрожает полностью поглотить наши дома», — сообщила эколог.

По ее словам, повышение уровня моря и усиливающиеся тропические штормы представляют опасность для жизни и возможности производить продукты питания в Кирибати, которая является самой низкорасположенной страной мира.

Как заявила эксперт, саммит ООН в Глазго (COP26) имеет жизненно важное значение для будущего ее страны. Главная тема на нем — воздействие человечества на окружающую среду. В двухнедельной конференции принимают участие делегаты примерно из двух сотен стран. Они разрабатывают договоренности о конкретных действиях и сотрудничестве по спасению планеты.

Как писал 5-tv.ru, россиян предупредили о новой погодной аномалии в ноябре.

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