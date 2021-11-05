Рунический гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября для всех знаков зодиака

Увидеть свое будущее вполне реально, уверены специалисты по звездам, предлагая использовать знаки космоса для достижения своих целей. Неоценимую помощь в этом оказывает древний способ гадания по рунам, их толкованием занимается опытный провидец Игорь Вечерский, не раз предсказавший события из жизни знаменитостей и мировые катаклизмы.

Эксклюзивно для 5-tv.ru эксперт составил рунический гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 ноября 2021 года.

Овен

Перевернутый манназ, хагалаз и перевернутая перто рекомендуют на этой неделе не предпринимать каких-либо активных действий и перенаправить энергию на сферу личных отношений. Уделите внимание той информации, которая может появиться в поле вашего видения, в вашем пространстве. В целом подходите более внимательно и осторожно к вопросам донесения тех или иных сведений, особенно важных.

Телец

Перевернутый отал, перевернутая райдо и йера говорят о том, что в вашей профессиональной деятельности наступает период, когда нежелательны новые начинания. Эксперименты с другой областью способны привести к сложностям и непредвиденному развитию событий. Поэтому следует сконцентрироваться на уже существующем формате взаимодействия и следовать ему.

Близнецы

Ингуз, иса и перевернутый уруз указывают на то, что в этот промежуток времени у вас складывается немного противоречивая ситуация. С одной стороны, у вас возникают неплохие перспективы, с другой — у вас на это пока недостаточно средств. Такой дефицит ресурсов может вынудить к тому, что реализация вновь открывшихся возможностей затянется на неопределенный срок. Поэтому лучше посвятите эту неделю анализу и построению планов на будущее.

Рак

Дагаз, беркана и отал свидетельствуют о том, что для вас наступает отличное время для осуществления задуманного. Это будет период постепенного, постоянного роста и серьезных инвестиций. Это то время, когда вложение в собственное саморазвитие обязательно принесет результат и даст шанс для новых достижений.

Лев

Гебо, перевернутый манназ и йера советуют обратить особое внимание на собственное окружение: своих компаньонов, на партнеров и коллег: вероятные сложности, с которыми вы можете столкнуться в этот период, либо помогут вам найти новый способ взаимодействия с существующими партнерами, либо, в случае избавления от одних, обнаружить совершенно новые возможности в других.

Дева

Уруз, перевернутая беркана и райдо рекомендуют направить свою энергию в нужное русло. Включение в новый поток подарит вам раскрытие неожиданных резервов как внутри вашей личности, так и в окружающем вас пространстве.

Весы

Перевернутая перто, беркана и исо указывают на то, что неправильно принятые ранее решения в прошлом, а также сложности в сохранении информации, которая должна была быть скрыта от посторонних глаз, привели вас к тому, что существующие процессы рискуют затянуться на неопределенный срок. Вам придется потрудиться, провести серию планомерных эффективных действий, что, по истечении времени, выведет вас на новый качественный уровень.

Скорпион

Альгиз, йера и перевернутый эваз советуют не откладывать на потом какого-либо рода планы по взаимодействию с другими людьми. Планы в работе, в бизнесе, в различных проектах. Потому что сейчас вы можете создать достаточно эффективную модель, которая будет приносить вам результат.

Стрелец

Перевернутая беркана, ингуз и эйваз намекают на высокую долю вероятности возникновения конфликтных ситуаций, а также различного рода выяснений отношений. В то же время, этот период хорош для того, чтобы распрощаться с неэффективными способами взаимодействия: они уже давно исчерпали свой ресурс. Избавление от старого несет приход нового: в сложившейся ситуации вы сможете легко генерировать свежие идеи.

Козерог

Наутиз, иса и перевернутый манназ настоятельно рекомендуют внимательно отнестись к своему здоровью, советуют оценить внутренний потенциал, внутренние силы и, в соответствии с проведенной ревизией, уже принимать решения в плане дальнейших действий. Кроме того, этот период великолепен для осмысления пройденного пути, для всестороннего анализа и накопления энергии на будущее.

Водолей

Лагуз, иса и перевернутая вуньо советуют вам прислушаться к собственной интуиции и, невзирая на сложности, которые, вполне вероятно, доставляют вам некоторый дискомфорт, двигаться вперед. А осуществить задуманное вам поможет использование в полной мере того багажа знаний, ресурсов и сил, которые вы сумели накопить за предыдущие периоды.

Рыбы

Райдо, вуньо и перевернутая феху указывают на то, что финансовые траты, которые вы можете совершить в этот промежуток времени, могут быть потенциально хороши в долгосрочной перспективе. И вообще, различные способы вложения своих ресурсов, в чем бы они ни заключались, при удобном случае позволят вам достичь нового, ранее не достижимого

уровня комфорта и гармонии с собой.

Ранее 5-tv.ru публиковал китайский гороскоп на ноябрь 2021 года.