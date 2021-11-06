Дергается глаз? Невролог назвала причины нервного тика и способы избавления от него

Врач Алиса Коротина в интервью 5-tv.ru рассказала, что достаточно скорректировать свои физические и пищевые пристрастия, чтобы надолго распрощаться с симптомом.

Подергивание века часто вызывает дискомфорт, особенно проявление данного симптома неприятно в случаях, когда необходимо находиться на публике или за рулем. О том, какие причины вызывают тики верхнего и нижнего века и как надолго избавиться от симптома, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала врач-невролог и нейрореабилитолог, генеральный директор многопрофильного медицинского центра Алиса Коротина.

«Тики — одна из разновидностей гиперкинеза. Нервный тик чаще случается у людей с высокими эмоциональными нагрузками и хроническими стрессами. В большинстве случаев это состояние не угрожает ни здоровью, ни жизни человека», — объяснила нейрореабилитолог.

Врач назвала три наиболее вероятные причины сокращения мышц века:

более 8 часов у экрана компьютера/гаджета;

злоупотребление кофе;

злоупотребление алкоголем.

Первая причина — часто встречающееся у городских жителей и при этом банальное переутомление глаз при работе за компьютером, особенно если за ним проводится более восьми часов в день. Состояние усугубляется, если по окончании трудового дня вы продолжаете смотреть на экран, в том числе телефона, гаджета или планшета. И тогда подергивание век будет для вас неизбежным исходом.

Вторая причина тика верхнего и нижнего века — злоупотребление кофе. Обратите внимание на количество употребляемого в день бодрящего напитка: если вы пьете больше двух кружек натурального свежесваренного кофе, то от тика избавится быть очень сложно. Стоит пересмотреть свою склонность к кофеманству.

Еще один провокатор — алкоголь. Как известно, спиртные напитки оказывают непосредственное влияние на нервную систему, приводя к изменениям проводимости в нервных волокнах и вызывая таким образом «нервный» тик. Недостаток сна также может стать одной из причин подергиваний глаз.

Как избавиться от нервного тика

Если вы обнаружили, что долгое нахождение за компьютером — ваш случай, то, советует врач, достаточно будет снизить нагрузку на глаза и правильно организовать рабочее пространство и время, проведенное за экраном.

Рабочее место должно находиться в хорошо освещенном помещении, а источник света — быть равномерным. Каждый час делайте пятиминутный перерыв в работе за компьютером, переключайте свой взгляд на неяркие стены, людей, а также смотрите на максимально отдаленные от вас предметы.

Покрутите головой из стороны в сторону, но не совершайте резких движений. Встаньте из-за компьютера, поднимите руки наверх, потянитесь за руками, сядьте и закройте глаза на несколько минут.

«Физическая активность увеличит кровообращение по магистральным позвоночным артериям, улучшит поступление к головному мозгу крови, тем самым увеличит работоспособность. А закрывание глаз обеспечит небольшую передышку», — отметила эксперт.

Также общую нагрузку помогает существенно снизить гимнастика для шеи.

«Если вы исключили все провоцирующие факторы, а тики так и не проходят, и при этом вовлекаются другие мышцы лица, то это серьезный повод обратиться к неврологу за дополнительной диагностикой, чтобы не пропустить органические заболевания центральной и периферической нервной системы», — подытожила врач-невролог Алиса Коротина.

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