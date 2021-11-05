Звезде фильмов «Небесные ласточки» и «Год Собаки» вызвали скорую перед спектаклем. Эре Зиганшиной стало плохо в пятницу, 5 ноября, перед спектаклем в Александринском театре Петербурга. Об этом стало известно 5-tv.ru. Из-за случившегося постановка «Литургия Zero» была отменена. Об этом рассказала пресс-секретарь Александринского театра Елена Герусова. Она отметила, что от госпитализации актриса отказалась.

«Все было до спектакля, она почувствовала себя плохо, но официального диагноза никакого нет, вызвали врача, спектакль отменили, чтобы не рисковать», — рассказала Елена Герусова.

Эра Зиганшина родилась 1 февраля 1944 года в Казани. После школы она окончила театральную студию при Большом драматическом театре в Ленинграде под руководством Георгия Товстоногова. С 1965 года в течение 11 лет служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. В 2005 году была удостоена звания народной артистки России.

Зрителям она известна по ролям таких фильмах и сериалах, как «Год Собаки», «Счастье в конверте», «Небесные ласточки», «Снежная королева», «Магистраль», «Семейный альбом», «Кто, если не я?», «Бандитский Петербург 2: Адвокат», «Крик совы», «Между нами, девочками» и многим другим.