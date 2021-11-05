Директор «Коррозии металла» об отрезавшем себе палец гитаристе: «Прогнозов не дают»

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Артем Решетов
Эксклюзив 1 484

Директор «Коррозии Металла» рассказала о состоянии отрезавшего себе палец гитаристе

Фото, видео: ВКонтакте @public118594752 / Наталья Шведова; ВКонтакте @mariyarunova; 5-tv.ru

Музыкант Игорь Кириллов лишился части тела во время ремонта на даче. Его коллеги говорят, что потерю он воспринял без страха и других мыслей.

Директор группы «Коррозия Металла» Мария Рунова прокомментировала инцидент с болгаркой, в который попал соло-гитарист коллектива — ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Королев отрезал себе болгаркой палец. В эксклюзивном интервью Рунова рассказала, как себя чувствует гитарист и чем грозит музыканту такое ранение.

«Мне написал непосредственно лидер коллектива — Сергей „Паук“ Троицкий и сообщил что произошло несчастье. Игорь, занимаясь ремонтными работами у себя на даче, отрезал себе палец, и что его везут в 20-ю горбольницу. Пациент был доставлен в 18:45 — я позвонила в приемный покой, выяснилось, что операция будет через четыре часа. Мне сказали, что повреждена кость — каких-то определенных прогнозов не дают, но для музыканта, тем более, для соло-гитариста, палец на любой руке — это очень важно. Получается, что на ближайшее время мы лишаемся гитариста», — рассказала Рунова.

Она также добавила, что про операцию ей рассказал уже сам Королев — после обезболивания он смог позвонить директору и описать ситуацию.

«Человек обезболен, у него шоковое состояние — никаких мыслей, какого-то страха у него нет. Я думаю, что мы больше в данный момент беспокоимся, чем он сам, потому что человек не может оценивать свое состояние в такой ситуации», — переживает директор группы.

Впрочем, деятельная натура не позволила ей остаться в стороне — Рунова обратилась к эксперту за прогнозом о том, сможет ли музыкант восстановить потерянную конечность.

«Я позвонила эксперту — полевому хирургу, — который работал в медицине катастроф. Он сказал, что чем быстрее ему пришьют палец, тем лучше. Потому что каждый час промедления означает, что вероятность того, что палец будет функционален, снижается. Такую операцию по регламенту могут провести в течение суток, но если пройдет часов десять — это означает, что, например, фалангу пришьют, а она не будет функциональна. Но мы надеемся, что если операцию назначили через четыре часа — то палец у него, все-таки, будет работать», — выразила надежду Рунова.

В худшем случае музыканту придется придумать для себя новый способ игры на гитаре — рок-сцена раньше уже видела примеры воли к музыке. К примеру, Тонни Айомми еще в молодости лишился подушечек пальцев на правой руке, а левая рука Джанго Рейнхарта обгорела до кости. Однако иногда недуг вылечить невозможно — ранее 5-tv.ru рассказывал о заболевании, которым страдает певец Андрей Губин.

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