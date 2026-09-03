Отказ от сладкого на 30 дней: мнение диетолога

Диетолог Себко рассказала о последствиях отказа от сладкого на месяц

Самозапрет на сладости длиной в месяц отразится не только на состоянии тела, но и на качестве жизни в целом: например, на состоянии кожи и даже общем самочувствии. Об этом Газете.Ru рассказала врач-диетолог Елена Себко.

Специалист отметила, что ограничение не стоит накладывать на все источники углеводов. Натуральные из них, например фрукты, вовсе не стоит исключать из рациона. Отказаться, по словам Себко, стоит от привычных продуктов «к чаю» — конфет, шоколада, десертов, а также сладких напитков и других продуктов с сахаром в составе.

Эксперт предупреждает: в первые дни отказа от сахара может быть сложно, и это абсолютно нормально. Спустя время тяга к сладкому становится все менее и менее выраженной, а рацион становится сбалансированнее.

«При уменьшении количества добавленного сахара может улучшиться и самочувствие в течение дня. Если раньше рацион содержал много сладких продуктов и напитков, после их ограничения человек может заметить, что эпизодов сонливости и резкой усталости после еды стало меньше», — отметила Себко.

Положительные изменения также коснутся изменения веса, состояния кожи и многого другого.

«Однако сам по себе отказ от сладкого на 30 дней не является способом „перезапустить“ организм или вывести из него какие-либо токсины», — добавил эксперт.

Ранее 5tv.ru писал о том, чем заменить сладкую газировку «без сахара».

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