Трамп заявил, что готов встретиться с Путиным для подписания мира по Украине

Встреча с президентом России Владимиром Путиным возможна при готовности сторон к подписанию мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Я хочу сделать это, когда мы будем готовы заключить мирную сделку», — сказал глава государства.

Трамп подчеркнул, что мог бы организовать переговоры «немедленно». При этом он заявил, что не видит смысла в них до достижения договоренностей.

«Я хочу сделать это, когда конфликт будет заканчиваться, и я думаю, что это произойдет», — добавил президент.

Руководитель Белого дома также отметил, что поддерживает контакты с Путиным. Кроме того, он указал на желание Вашингтона поддерживать хорошие отношения с Москвой, что, по его словам, хорошо повлияет на экономическое сотрудничество России и США.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность трехсторонних переговоров с участием глав России, США и Украины. Он пояснил, что целью такой встречи стало бы оформление и закрепление договоренностей.

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