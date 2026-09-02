МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с дроном в Лейпциге

|
Василиса Власова
Василиса Власова 32 0

Ранее Германия обвинила Россию в причастности инциденту с БПЛА в Лейпциге

Сергей Беляев был вызван в МИД Швеции

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МИД Швеции вызвал посла Росс

Посол России в Швеции Сергей Беляев отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, заявив об отсутствии весомых доказательств.

МИД Швеции вызвал российского дипломата в связи с обвинениями ФРГ в адрес Москвы из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига. На встрече Беляев указал на отсутствие подтверждений российской принадлежности беспилотников. Об этом сообщает посольство России в официальном Telegram-канале.

«Со своей стороны посол со ссылкой на соответствующие заявления президента Российской Федерации Владимира Путина и МИД России подчеркнул, что каких-либо весомых доказательств российской принадлежности упомянутых БПЛА представлено не было. Попытка возложить ответственность за этот сюжет на Россию не может расцениваться иначе, как провокация, связанная с внутриполитической ситуацией в Германии», — говорится в сообщении российского посольства.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская сторона заявляла об игнорировании Швецией атак беспилотников в районе посольства РФ. По данным Москвы, вблизи дипломатического представительства было зафиксировано 22 подобных случая.

Российская сторона настаивает на расследовании этих инцидентов и установлении лиц, организовавших незаконные полеты беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
87.00
0.25 100.83
0.23
Гороскоп на сегодня, 2 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:45
Отказ от сладкого на 30 дней: мнение диетолога
0:30
Число погибших при крушении судна у Северного Кипра выросло до девяти
0:15
Автокредит в 2027 году: эксперт объяснил, когда выгодно погасить долг досрочно
0:01
Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным — но при одном условии
23:57
Патриарх Кирилл: обретение мощей Дмитрия Донского — одобряющий знак для России
23:45
МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с дроном в Лейпциге

Сейчас читают

Только не вакцинация: в Европе не хотят признавать причину выросшей смертности
Как будут учиться и отдыхать школьники в учебном году 2026-2027
Мистическая цепочка: короткая жизнь и тихая смерть звезды «Битвы экстрасенсов» Елены Ивашиной
Будут расти до заморозков: как продлить плодоношение огурцов и собирать урожай дольше

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео