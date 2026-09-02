МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с дроном в Лейпциге

МИД Швеции вызвал посла Росс

Посол России в Швеции Сергей Беляев отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, заявив об отсутствии весомых доказательств.

МИД Швеции вызвал российского дипломата в связи с обвинениями ФРГ в адрес Москвы из-за инцидента с дроном в аэропорту Лейпцига. На встрече Беляев указал на отсутствие подтверждений российской принадлежности беспилотников. Об этом сообщает посольство России в официальном Telegram-канале.

«Со своей стороны посол со ссылкой на соответствующие заявления президента Российской Федерации Владимира Путина и МИД России подчеркнул, что каких-либо весомых доказательств российской принадлежности упомянутых БПЛА представлено не было. Попытка возложить ответственность за этот сюжет на Россию не может расцениваться иначе, как провокация, связанная с внутриполитической ситуацией в Германии», — говорится в сообщении российского посольства.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская сторона заявляла об игнорировании Швецией атак беспилотников в районе посольства РФ. По данным Москвы, вблизи дипломатического представительства было зафиксировано 22 подобных случая.

Российская сторона настаивает на расследовании этих инцидентов и установлении лиц, организовавших незаконные полеты беспилотников.

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