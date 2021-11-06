После «бесконтактного» нокаута в Грозном боксера вынесли на носилках

Пользователи сети обсуждают необычный боксерский поединок, который состоялся в Грозном. В пятницу, 5 ноября, в столице Чечни проходил Международный турнир по боксу «Время легенд — 7».

На ринг вышли Абдулкерим Эдилов и его соперник из Ганы Ричард Ларти. Бой продолжался всего 45 секунд и досрочно завершился «бесконтактным» нокаутом. Эдилов смог одолеть Ларти, после чего побежденного унесли на носилках.

Однако зрители в молниеносной победе российского спортсмена почувствовали обман. На опубликованных в сети кадрах видно, как Эдилов едва касается Ларти, однако он внезапно падает от «бесконтактного» нокаута.

Эксперты из соцсетей отметили, что боксера из Ганы не впервые нокаутируют «бесконтактно». В 2020-м он уже проигрывал досрочно английскому боксеру Фабио Уордли. На этот раз фанаты бокса рекомендуют Ричарду Ларти отправиться на пробы и начать актурскую карьеру в болливудском кино, он даже вполне может претендовать на «Оскар».