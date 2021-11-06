Светлана Леонова скончалась в субботу, 6 ноября.

Умерла вдова космонавта Алексея Леонова

Фото: ТАСС / Черединцев Валентин

Умерла вдова знаменитого советского космонавта Алексея Леонова. Светлана Леонова ушла из жизни в субботу, 6 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источника, который входит в близкое окружение семьи. По некоторым неподтвержденным данным, причиной смерти стал коронавирус.

Сам Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года. Он был первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

Светлана Леонова, в девичестве Даценко, родилась в 1940 году. Она работала редактором редакционно-издательского отдела в ЦПК.

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Умерла вдова космонавта Алексея Леонова

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