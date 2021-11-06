Умерла вдова космонавта Алексея Леонова

Умерла вдова знаменитого советского космонавта Алексея Леонова. Светлана Леонова ушла из жизни в субботу, 6 ноября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источника, который входит в близкое окружение семьи. По некоторым неподтвержденным данным, причиной смерти стал коронавирус.

Сам Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года. Он был первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

Светлана Леонова, в девичестве Даценко, родилась в 1940 году. Она работала редактором редакционно-издательского отдела в ЦПК.