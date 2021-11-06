Стала известна причина смерти вдовы космонавта Алексея Леонова

Стала известна причина смерти вдовы знаменитого советского космонавта Алексея Леонова. По данным 5-tv.ru, она умерла в Москве в субботу, 6 ноября, от коронавирусной инфекции.

Сам Алексей Леонов скончался 11 октября 2019 года. Он был первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос.

Светлана Леонова, в девичестве Даценко, родилась в 1940 году. Она работала редактором редакционно-издательского отдела в ЦПК. Алексей и Светлана познакомились, когда космонавту было 25 лет. Они поженились через три дня после знакомства и прожили вместе счастливую жизнь. В браке родились две дочери.