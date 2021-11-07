Арест «Академика Иоффе» в Дании вызвал неудобные вопросы к Институту океанологии

В этот понедельник, 1 ноября, в Дании задержали известное российское научное судно «Академик Иоффе». Корабль арестовали по иску канадской фирмы One Ocean Expedition. Канадцы требуют компенсацию. Несколько лет назад «Академик Иоффе» предоставлял им туристические услуги. Но судно мы недавно отозвали, турпоездки закончились, и компания разорилась. Почему знаменитая плавучая лаборатория использовалась в туристических целях? И что теперь будет с кораблем, а главное с экипажем? Из датского порта Скаген передает корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин.

Самый север Дании, портовый город Скаген, с четверга, 4 ноября, заложниками непростой ситуации остаются два десятка российских ученых и 38 членов экипажа. Здесь уже поздний вечер, но вот там, поодаль, можно разглядеть подсветку задержанного судна. «Академик Иоффе», которое принадлежит Институту океанологии имени Ширшова. С теми, кто остается на борту, практически никакой связи — с некоторыми из них можно было списаться через соцсети, но от каких-либо комментариев они воздерживаются. И все же «Известиям» удалось разыскать в Москве супругу одного из ученых.

«Со связью очень сложно. Интернет не работает. Сегодня он позвонил и сказал, что 1-го числа пришли полицейские, забрали документы и больше никто не появлялся. Живут на судне. Кормят. Пока все нормально, настроение прекрасное, потому что ничего не знают. Ждут», — рассказывает супруга ученого Олега Левченко Наталья.

По нашим данным, судно располагает запасами еды, воды и топлива на 60 дней. Так что в каком-то смысле уже пошел обратный отсчет. Корабль задержали по иску канадской фирмы One Ocean Expedition. Компенсацию, а это более шести миллионов долларов, компания требует с владельца «Академика Иоффе». Еще почти 13 миллионов хотят получить за издержки. Все это — отголоски довольно сомнительных сделок прошлого, благодаря которым столь серьезное подразделение Российской академии наук (РАН) хотело, вероятно, подзаработать.

«С начала 2000-х годов, это еще до меня, это судно сдавалось… Мы не имеем права туристов возить, во-первых. Тут никаких не может быть разговоров. Мы его сдавали туристической фирме. Туристическая фирма за ним следила, она его содержала в очень хорошем состоянии — туристы же. Второе, когда оно шло летом на север, в Канаду, чтобы потом возить их в Гренландию, в это время наши ученые садились и делали, проводили свои измерения», — вспоминает научрук института океанологии имени Ширшова Роберт Нигматулин.

Таким образом, знаменитое судно с 2012 года использовалось в круизах — довольно распространенная практика. Покатать туристов, что называется, на «интересном кораблике», между экспедициями. Все шло гладко, пока не случилась беда. В 2013 году — за месяц до туристического сезона — теплоход сел на мель. Институт океанологии отозвал его. Канадские бизнесмены остались без чартера, но с распроданными путевками. Из-за убытков круизная компания разорилась. В своих проблемах зарубежные предприниматели теперь обвинили российскую сторону. С иском канадская компания обратилась в суд. И стоило капитану зайти в датский порт для дозаправки, как неожиданный арест — распространенная практика в морском судоходстве.

«Истец утверждает, что кипрская компания „Терра Глида“ является дочерней компанией Института океанологии, через которую Институт океанологии предоставил судно в аренду канадской компании. Формально — договор между канадской и кипрской компанией. Понятно, что истец канадская компания, а ответчик — кипрская компания. Формально по договору должна платить кипрская компания. Но судно арестовано. И видимо, арестовано в связи с приоткрытием корпоративной вуали, что Институт океанологии действовал через кипрскую компанию и, возможно, при получении обеспечения для освобождения судна банковской гарантии может быть предусмотрено обязательство гаранта заплатить по решению суда против кипрской компании», — разъяснил президент Российской ассоциации морского права (RUMLA), представитель России в Международном Морском Комитете Константин Краснокутский.

Капитан «Академика Иоффе» выразил протест, заявив, что судно является сугубо научным, а находившиеся на борту люди — члены экипажа и ученые. По словам капитана, ему известно о посадке судна на мель у берегов Канады, однако он полагал, что инцидент исчерпан. Вот только возникают вопросы и к Институту океанологии РАН! Зачем для дополнительного заработка «Академик Иоффе», по сути, был отдан на откуп зарубежным операторам. Не просто корабль, а целая плавучая лаборатория, которая несколько десятков лет занималась исследованием океана. В этом теперь предстоит серьезно разбираться не только датчанам, но и самим владельцам судна, которое, очевидно, надолго встало на якорь у берегов Дании.

«Если же по какой-то дугой процедуре и арест снять с судна невозможно, или по каким-то причинам власти не считают это целесообразным, то тогда назначаются сроки разбирательства и сроки нахождения судна в этом порту. Если эти сроки длительные, то есть смысл репатриировать научную экспедицию, потому что ей там точно делать будет нечего. Потому что судовладелец — государство — будет нести большие потери финансовые», — говорит первый зампредседателя российского профессионального Союза моряков Игорь Ковальчук.

В первые же дни ареста «Академика Иоффе» варианты эвакуации ученых и части команды, по нашим данным, действительно, рассматривалась. Здесь, в Дании, скорее всего, останутся полтора десятка человек, включая капитана, для обеспечения дальнейшей работоспособности корабля.