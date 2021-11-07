Глобальное помутнение: кричавшие о климате Байден и Джонсон оказались главными вредителями

Казалось бы, глобальное потепление угрожает всем без исключения. И это как международный терроризм — в одиночку с ним не справится. Но почему тогда разумные инициативы России блокируются?

Сейчас Россия на пути к углеродной нейтральности и опирается на уникальную лесную экосистему. Мы запустили собственную программу сокращения выбросов парниковых газов. Но нет, площадка где можно перенимать опыт и вырабатывать общее решение, превращается в место новых нападок на нашу страну.

Это смешно и грустно. Скоро заговорят, что и климат мы погубили в одиночку — русскими хакерами или разведчиками. И ведь все поверят. А там и санкции подоспеют. Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров о том, почему всеобщая климатическая угроза тоже стала разменной монетой, и кому в итоге за это отвечать.

Рев четырех двигателей 70-метрового «Боинга», в случае чего выдерживающего электромагнитный импульс ядерного взрыва, тяжело не заметить даже в сером шотландском небе — такому только выделенная полоса! Страшно подумать, сколько воздуха испортил бело-голубой самолет президента США пока вез его на главный мировой экологический саммит.

Но заботе о британской природе Джо Байден явно предпочел личный комфорт. Из Эдинбурга в Глазго, еще 80 километров пути, бронированный лимузин Байдена по прозвищу «Зверь» весом в девять тонн сопровождал кортеж аж из 30 машин. Словно одумался, ведь двумя днями ранее в Риме в кортеже было под сотню мощных авто. Но на том, что Америка — второй после Китая мировой производитель CO2 президент США решил не заострять. Поспешил обвинить других!

«Климат — это просто гигантская проблема, а китайцы не приехали. Как же так можно претендовать на лидерство? То же самое с Путиным, вы знаете, его тундра горит, в прямом смысле горит тундра, у него серьезные проблемы с климатом, а он молчит о желании что-либо сделать!» — обвинял президент США Джо Байден.

За рекордной для этого года засухой последовали масштабные пожары не только в России, но и почти во всех уголках планеты, в частности Европе и Африке, Австралии и Америке. Причем в России меньшая часть. У нас борются с огнем не в пример эффективнее того же Запада.

Никогда не видевший тундру Байден как будто забыл, что этим летом ряд американских штатов столкнулся с крупнейшими лесными пожарами в своей истории, с десятками тысяч эвакуированных и в прямом смысле выжженными городами-призраками!

Такую избирательность можно понять. За океан американский президент приехал с руками по локоть в угле. К открытию экологического саммита США сожгли на 20% больше этого ископаемого топлива, чем в прошлом году. Обещавший во время своей предвыборной кампании полностью перевести страну на «зеленую энергетику» уже к 2035 году, впервые с 2014 привел ее к увеличению выбросов парниковых газов.

Слишком забывчивому и постоянно запинающемуся даже по суфлеру 78-летнему демократу — который в итоге изо всех сил пытался, но так и не смог справиться с собой и просто заснул, когда с трибун начали вещать другие, — возможно, стоит напомнить, что Америка почти в два раза обходит Россию в доле угля в топливно-энергетическом балансе, а также в три раза опережает ее по количеству выбросов CO2.

Нужно отдать должное хозяину саммита — премьер Великобритании заявил, что с уважением отнесся к решению Владимира Путина и китайского лидера не приезжать на климатический саммит из-за пандемии. Но тут же осекся и поддержал Байдена, отпустив шпильку в сторону Китая, а себя сравнил не иначе как с национальным супергероем.

«Мы в том же положении, что и Джеймс Бонд сегодня, но трагедия в том, что все это не фильм, а приближение судного дня — реальность! Пекин должен обозначить и точно соблюдать обязательства по борьбе с глобальным потеплением!» — сказал премьер-министр Великобритании.

Еще Борис Джонсон сравнил изменение климата с футбольным матчем, в котором человечество проигрывает со счетом 5:1. Только вот британские журналисты подобрали более подходящий к ситуации образ с игрой, тоже с мячом, Англия ведь. Но предупреждая о нависшем над миром эко-апокалипсисе и призывая к всеобщему единству в борьбе с выбросами — полному отказу от угля — в самом королевстве параллельно планируют открыть первую за 30 лет угольную шахту.

«Эта угольная шахта будет прямо противоречить нашим климатическим амбициям», — говорит профессор энергетики и управления климатом Ланкастерского университета Ребекка Уиллис.

Но и местным властям, и этим жителям с плакатами по душе другая альтернатива. Штиль и цены на импортный газ превратили зеленую энергетику в несбыточную мечту. В которую здесь больше не верят!

«Уже сейчас мы сталкиваемся с потеплением, беспрецедентным за тысячи, если не миллионы лет. Конечно, какие-то виды и экосистемы смогут адаптироваться, но большинство не в состоянии сделать этого достаточно быстро», — докладывает специалист в области глобального потепления Исследовательского института Грантема по изменению климата и окружающей среде, член межправительственной экспертной группы по изменению климата Юрий Рогель.

Если верить ученым, то как только температура перевалит за так называемую точку невозврата — это всего полтора-два градуса выше, чем в конце доиндустриального XIX века, — то, просыпаясь по утрам в квартире где-нибудь в Петербурге, мы будем любоваться не холодным Финским заливом, а чем-то вроде Черноморского побережья. Причем с внезапными бурями и торнадо, засухами и пожарами, наводнениями и тропическими болезнями!

Высказавшись на эту тему сам и уступив место на сцене другим обсуждающим, наиважнейшие проблемы изменения климата премьер-министр Великобритании просто уснул по примеру своего старшего друга.

Одним словом, «сонное королевство», в котором так и не произошло громких прорывов. Как бы сильно не кричала в микрофон Грета Тунберг про «больше никакого бла-бла-бла!», а протестующие в кулуарах саммита в лицо Леонардо Ди Каприо про «Лео, скажи что-нибудь аборигенам Австралии о гидроразрывах на их земле из-за сланцевой добычи» — мировые лидеры к ним так и не прислушались. Всем было не до этого — саммит в Глазго, изначально нацеленный на всеобщее благо, превратился в очередное политическое фехтование.

«Добыча нефти в США или газа — это самая загрязняющая добыча, которая только есть. Конечно, США будут продолжать загрязнять атмосферу чудовищными выхлопами, но обвинять Россию, что самый грязный газ идет по трубопроводу „Северный поток — 2"», — рассказывает директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Представители российской делегации в Глазго не стали вмешиваться в политические дрязги. В своем обращении к участникам конференции Владимир Путин напомнил, что каждое пятое дерево — то есть непосредственный источник кислорода — растет в России, и она прикладывает все возможные усилия для сохранения лесных массивов.

«Россия опирается, в том числе и на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода», — сказал президент.

В стране, где расположено около 20% всех мировых лесных массивов, и где большая часть территории находится в зоне вечной мерзлоты, в курсе, чем для нее может обернуться глобальное потепление.

«Для нас абсолютно непозволительно воспринимать эту климатическую повестку как некую абстракцию или некую идеологию! Для нас это абсолютная практика!» — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

К примеру, очистить русло Волги, расширить лесоохранные зоны в Сибири или заняться реальной уборкой мусора оставшегося с советских времен на северных островах Арктики — куда полезнее, чем голословно пропагандировать на весь мир абсолютно утопические идеи по молниеносному переходу к «зеленой» энергетике, а затем устроиться поудобнее в кресле частного суперджета.

По подсчетам британских журналистов, за время проведения саммита более 400 самолетов «борцов за экологию» только за перелет в Глазго выбросили в воздух больше вредного для атмосферы газа, чем пара тысяч шотландцев смогла бы сжечь за целый год.