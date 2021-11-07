🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 ноября, растущая Луна в Стрельце предвещает спокойный и размеренный день. Он отлично подойдет для того, чтобы восстановить силы перед наступающей рабочей неделей. Кроме того, сегодня представителям многих знаков зодиака выдастся хорошая возможность для откровенных разговоров с близкими. Не упустите ее.

♈ Овен

«Всякий раз, когда нам удается любить без ожиданий, расчетов и переговоров, мы действительно чувствуем себя на седьмом небе «. Трогательная суфийская цитата, чтобы напомнить вам о силе безусловной любви, Овны. Отпустите предубеждения и представления о том, что и как должно быть. Когда вы это сделаете, вы сможете принять красоту человека перед вами.

Космический совет: снизьте уровень ожиданий и начните наслаждаться тем, что имеете.

♉ Телец

Если бы не было споров и чужих мнений, нам никогда не удалось бы взглянуть на мир по-другому. В результате мы никогда бы не выросли в тех людей, которыми нам суждено быть. Хорошо, что ваши близкие и друзья помогают вам всегда расширять свой кругозор, пусть это и не всегда вызывает только приятные эмоции. Сегодня звезды просят вас быть снисходительнее с дорогими сердцу людьми.

Космический совет: не избегайте неприятных мнений, выслушайте спокойно и постарайтесь понять.

♊ Близнецы

Растущая Луна наделит вас оптимизмом и добавит в жизнь магию. Для вас все начинает складываться воедино, Близнецы. Жизнь, которую вы создавали в своем воображении, обретает очертания в реальности. Однако, как только все начинает налаживаться, боль из прошлого тоже напомнит о себе. Преодолейте свои страхи, Близнецы, ведь вы достойны того, о чем просили.

Космический совет: вас ждет очень удачный день, наполненный магией.

♋ Рак

Мы все наделены даром интуиции, Раки. Каждому дарована способность заглядывать за завесу. Но наш ум, желающий найти всему логическое объяснение, оказывается самым большим препятствием на пути к озарениям. Сегодня вы должны заставить разум замолчать. Прислушивайтесь к своему сердцу и внутреннему голосу. Вот увидите, они приведут вас к вратам рая и позволят войти внутрь.

Космический совет: сегодня вы должны довериться интуиции.

♌ Лев

Для вас открывается портал новых возможностей. Но, прежде чем вы войдете, найдите минутку, чтобы свериться со своими целями и мечтами. Находитесь ли вы там, где всегда представляли себя, или довольствуетесь сложившейся жизнью? Хорошая новость в том, что никогда не поздно все изменить; плохая — нельзя вносить радикальные изменения или действовать безрассудно. Сегодня и в ближайшие дни проявите осторожность.

Космический совет: Вселенная представит вам шанс изменить свою жизнь, но делайте шаг с осторожностью.

♍ Дева

Не жалейте о прошлом. Вспоминайте минувшее как урок, а не время ошибок. Пусть ностальгия тоже будет светлой. То, что происходит сейчас в личной жизни, может казаться не таким ярким, как прежние романы, но не спешите, возможно, партнер еще удивит вас! Проявите к близким сочувствие и окажите поддержку. Ни за что не позволяйте мелким недоразумениям влиять на ваше настроение!

Космический совет: будьте сострадательны и верьте в свое будущее.

♎ Весы

Делать что-то только ради одобрения других — разрушительная привычка. Да, все мы привыкли вести себя соответственно общепринятым нормам, но это не должно стать самоцелью. Иногда, Весы, нужно отбросить условности и следовать только тем ценностям, которые подходят вашему жизненному сценарию. Приходит время подумать о себе — не игнорируйте такую потребность.

Космический совет: попробуйте сами поменять правила игры!

♏ Скорпион

Забавно, что мы можем обсуждать с любимыми почти все на свете, включая наши эротические фетиши, но любой ценой избегать денежных вопросов. Например, общий счет, дисбаланс в стоимости подарков, просьбы дать денег и многое другое. Может ли что-то из этого быть правдой для вас, Скорпионы? Если да, настало время серьезно поговорить на непростую тему. Не откладывайте этот разговор в долгий ящик.

Космический совет: пришло время начать разговор о том, что вам причитается.

♐ Стрелец

Спать в одной постели и быть близкими людьми — не одно и то же. Пришло время присмотреться к тому, кто рядом с вами и открыть ему свое сердце. Став уязвимыми друг для друга, возлюбленные приобретают силу противостоять всему миру, если потребуется. Нет ничего, что вы не сможете сделать вместе, если станете одним целым. Только подумайте, тот ли это человек?

Космический совет: будьте честны в своих желаниях и не держите в себе тайн.

♑ Козерог

Проблема в том, что вы прятали свои негативные эмоции в себе. Вы нередко вспоминали истории о том, как что-то пошло не так, и с вами обошлись несправедливо. Однако не высказывали недовольства. Прекратите позволять окружающим пользоваться вами. Пусть сегодня подстраиваются под вас, а не наоборот. Проявите твердость и почувствуете себя свободнее.

Космический совет: сегодня вы должны проявить твердость, не позволяйте собой манипулировать.

♒ Водолей

Ваша история любви не похожа ни на одну другую. Эта связь настолько священная и чистая, что вы затрудняетесь выразить ее словами. Примите сегодняшний день как возможность разрушить стены, впустить в душу что-то новое и испытать совершенно новый уровень близости. Для этого время от времени вам нужно отключать защитные механизмы. Тогда через вас смогут пройти многие благословения.

Космический совет: пришло время попрактиковаться в беззащитности.

♊ Рыбы

Сделайте глубокий вдох и отступите назад, Рыбы. Сейчас не время фиксироваться на рассуждениях о том, как все должно или не должно быть. Пришло время освободиться от ложного чувства контроля и позволить работать Вселенной. Позволив себе сегодня плыть по течению, вы создадите пространство для чудес! В сфере любви и романтики звезды напоминают вам о важности взаимности.

Космический совет: забудьте о желании все контролировать и плывите по течению.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 ноября.